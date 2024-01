Férias e piscina: como manter as crianças seguras

Piscinas- O verão chegou e as férias escolares já estão aí.

Distrair as crianças, mantendo-as seguras é considerado um grande desafio para os pais, sobretudo quando tem uma piscina envolvida. Isto porque, esta é a época em que mais acontecem acidentes. Para se ter uma ideia, dados da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa) apontam que a cada 1h30, um brasileiro morre afogado, sendo que quatro deles são crianças. Alarmantes, os números são ainda mais desanimadores, isso porque esta é a primeira causa de óbitos entre aquelas com faixa etária entre 1 a 4 anos; segunda causa entre as de 5 a 9 anos; e terceira entre 10 a 14. Para evitar isso, é preciso, além de atenção, adotar medidas que passam pela escolha de um modelo de piscina que já vem com dispositivos de segurança.

No Brasil, uma parcela das piscinas ainda utiliza o sistema de filtragem convencional, com ralos posicionados no fundo, no sistema chamado de sucção fechada. Este, por sua vez, é um dos maiores causadores de incidentes, já que quando acionado, a forte aspiração pode levar ao aprisionamento de partes de corpos de pessoas e animais, podendo resultar em situações fatais. No entanto, já existe um sistema alternativo, adotado na maioria dos países, que é a filtragem por sucção aberta. Referência no quesito segurança, este sistema foi desenvolvido e patenteado pela iGUi – maior fabricante e comercializadora global de piscinas em poliéster reforçado com fibra de vidro (PRFV).

Todas as piscinas da Marca contam com o sistema de filtragem localizado na lateral, com a captação da água acontecendo por gravidade, no sistema chamado de sucção considerado o mais seguro do mercado. Com esse equipamento, a aspiração, a drenagem e a circulação da água são feitas sem pressão exposta ao usuário, evitando totalmente o risco de aprisionamento ou submersão forçada.

A Rede também conta com um amplo portfólio de produtos tem a segurança como prioridade. Entre esses está a única cobertura de piscinas totalmente automatizada, a Levita. Ecologicamente correta e produzida em PVC, dispensa o uso de lonas de vinil e plástico bolha ou telas para cobrir a piscina, porque cumpre todas as funções dos seus correlatos: segurança, auxiliar de limpeza e termicidade. Principalmente para quem tem crianças em casa, mas também para pets, este produto torna-se indispensável para quem deseja uma vida tranquila. A Levita cobre totalmente a superfície da água e pode aguentar até 50 quilos. “É o fim da preocupação dos pais em relação a acidentes”, comenta Filipe Sisson, presidente e fundador da iGUi Worldwide.



Perigo do cloro

Muitos estudos têm apontado para o perigo do cloro, principalmente se usado de forma irregular ou em excesso. Dificuldade respiratória, dores na garganta, reações na pele e até risco de câncer são alguns dos sintomas ligados à exposição contínua ao cloro. Pensando no bem-estar dos usuários, a iGUi desenvolveu o Solo, um poderoso biocida capaz de destruir, neutralizar, impedir ou prevenir a ação de microrganismos vivos indesejáveis e nocivos à saúde do homem.

De acordo com Filipe Sisson, “o cloro é um produto químico pouco utilizado para fins domésticos em diversos países ao redor do mundo, especialmente nos mais desenvolvidos. O Solo veio justamente para ser uma alternativa e substituir o uso do cloro nas piscinas”, afirma.

Isento de odor e cor, uma das grandes vantagens do Solo é a sua alta eficiência a baixas concentrações. É utilizado diluído em água, o que lhe confere uma toxicidade praticamente nula. O biocida não contém metais pesados, grandes responsáveis pela contaminação do ecossistema e prejudiciais aos organismos dos seres vivos. O efeito germicida do Solo é o mesmo que o dos shampoos, não provoca alergia, mantém pele e cabelos hidratados e conserva a pintura da piscina. Aplicado em média a cada 30 dias, o Solo não evapora e fideliza os clientes.

O Solo é um dos produtos exclusivos da TRATABEM, franquia pioneira e especializada no tratamento, limpeza, assistência técnica, manutenção e venda de produtos para todos os tipos de piscinas, criada pela iGUi em 2012.

