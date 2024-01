Grupo Revelação atinge 5,3 milhões ouvintes no Spotify

Sandra Lopez usa um figurino especial para humanizar os atendimentos nos hospitais públicos do Guarujá e Mongaguá, no litoral paulista. A médica Dra. Sandra Lopez se transforma em Lupita Glamurosa ( um personagem que é um tipo de princesa) para humanizar os atendimentos nos hospitais públicos do Guarujá e Mongaguá, no litoral paulista. Com carinho, alegria e diversão, a profissional de saúde usa vestidos coloridos com muito brilho e sua coroa, que transmite paz e tranquilidade. O trabalho voluntário tem ajudado a melhorar a saúde mental dos pacientes. Sandra fez descobertas interessantes com a melhora clínica dos pacientes que ela acompanha. “A felicidade e a alegria produzem um impacto na vida física e mental das pessoas. Está comprovado que com alegria o organismo produz liberação de neurotransmissores, como a dopamina, esse neurotransmissor produz satisfação interior, e a serotonina, que produz equilíbrio do estado de ânimo. Consequentemente, uma aceitação da sua realidade”, destaca. A médica, que tem três especialidades ginecologia obstétrica, pediatria e clínica geral, diz que a melhora no ânimo ajuda na recuperação dos pacientes e auxilia no tratamento médico. “Alegria e atividade física também auxiliam na diminuição da produção e liberação do cortisol, que é a hormônio do stress. Um bom estado de ânimo é suma importância para uma pronta recuperação do paciente Melhora o trabalho de todos os aparelhos e sistemas de nosso organismo entre eles o sistema imunológico que tem que ver com o processo da recuperação das doenças”, finaliza.