Luciano Huck e Mion e muitas fakes no X Twitter

Os astros da TV Globo Luciano Huck e

Marcos Mion tiveram suas imagens inundando o X (antigo Twitter) com fotos de supostas prisões dos dois. As fakenews irritaram os usuários da rede neste começo de ano.

Luciano Huck revelou que pode acionar a Justiça contra o X (antigo Twitter). O motivo é uma campanha publicitária promovida pela rede social, que mostra uma imagem do apresentador algemado, vestido em um suposto uniforme de presidiário e escoltado por dois policiais. Com uma manchete falsa sobre um escândalo que teria atingido Luciano Huck, a postagem é um clickbait (uma fake news para atrair click) que leva a um site com suposto golpe financeiro.

Ele já tinha comentado a campanha no próprio X em novembro. Na época, escreveu: “Talvez você já tenha visto essa imagem absurda e fraudulenta aqui no X/Twitter. Muito importante alertar que se trata de um golpe. Agradeço a todos os que denunciaram a armação e peço aos responsáveis pelo X/Twitter empenho para combater estas mentiras e fraudes na rede social”.

Entretanto, o X ignorou apelos para tirar a campanha do ar. Por conta disso, Huck agora deve processar a rede social.

“É inacreditável, mas o X, novo Twitter, perdeu o controle da sua própria plataforma. Há semanas estamos denunciando e pedindo apoio da empresa aos ataques de fake news e clickbaits que estamos sofrendo e nada acontece. Só nos resta a Justiça”, afirmou o apresentador do “Domingão”.

