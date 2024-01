Ao encerrar um dos mais importantes ciclos da minha vida, o de dois anos de gestão à frente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP), o maior do Brasil, é com grande satisfação que compartilho um resumo dos significativos avanços e realizações que marcaram este período. Nossa jornada foi pautada pela busca incessante pela valorização dos profissionais da Odontologia e pelo compromisso inabalável com a saúde da população paulista.

Durante esse período, estabelecemos parcerias sólidas e fundamentais com instituições ligadas ao Poder Público em todas as suas esferas, tanto do Executivo quanto Legislativo e Judiciário, seja em âmbito Municipal, Estadual e Federal. Essa colaboração foi essencial para alinharmos nossos objetivos às políticas governamentais, garantindo uma atuação mais eficiente em prol da saúde da comunidade e, em especial, da valorização dos Cirurgiões-Dentistas, Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e Auxiliares e Técnicos em Prótese Dentária, nossos importantes profissionais da Odontologia, que no Estado são mais de 170 mil.

Participamos ativamente com a apresentação de propostas para o então governo de transição, contribuindo com ideias e soluções que visam aprimorar a assistência odontológica em nosso Estado e, principalmente, melhorar as condições de trabalho para os profissionais. Essa interação constante e construtiva fortalece nossa posição como agentes de transformação no cenário da saúde, possibilitando a implementação de políticas mais adequadas e inclusivas, em favor da população.

Ao longo desse período, enfrentamos desafios significativos, mas nosso comprometimento prevaleceu. Lutamos incansavelmente pela ética na prática odontológica, reforçando a importância dos princípios morais e profissionais que sustentam nossa profissão. A defesa da ética é fundamental para a construção de uma Odontologia mais íntegra e confiável.

A valorização dos profissionais da Odontologia foi uma prioridade constante. Proporcionamos apoio a eventos científicos e produzimos conteúdo em formato de folders e vídeos para todas as Especialidades, Habilitações, Comissões Temáticas, Grupos de Trabalho e Profissões Auxiliares.

Buscamos reconhecimento justo e condições dignas de trabalho, cientes de que profissionais satisfeitos e motivados refletem diretamente na qualidade do atendimento à população.

Ao despedir-me deste ano de intensos desafios e conquistas, expresso minha gratidão a todos que colaboraram nessa jornada. Agradeço a Deus, aos meus parceiros de Plenário e às nossas famílias, por terem compreendido os muitos momentos de sacrifício e doação. Da mesma forma, agradeço aos Inscritos e à malha de colaboradores que criamos a oportunidade de ter atuado à frente do CROSP nesse período.

Foi uma honra enorme representar a Odontologia em seu órgão máximo no Estado e também, através do CROSP e junto ao Conselho Federal de Odontologia (CFO), contribuir para a Odontologia brasileira.

Juntos, continuaremos a trilhar caminhos que fortaleçam a Odontologia em São Paulo, sempre em busca de um atendimento de excelência e da promoção da saúde bucal como um pilar fundamental para o bem-estar de nossa comunidade, pois sozinho ninguém resolve nada.

Desejo a todos um próspero Ano Novo, repleto de realizações e avanços para a Odontologia do Estado e do Brasil. Aproveito, ainda, para dar boas-vindas e desejar boa sorte e sucesso ao Plenário eleito para o biênio 2024-2025.

Dr. Braz Antunes Presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP) – Gestão 2022-2023