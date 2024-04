Veja bairros com falta d'água esta manhã

Atenção os bairros: Santa Rita, Jd. Europa, Chácara São Sebastião, Frezzarin, Santa Rosa II,

Pq. Planalto, Amélia, Pântano, Geriva, Cedros, Jacyra, Monte Líbano, Brasília, Mollon, Turmalinas, Adélia, Dona Regina, Vila Dainese, Industrial Antônio Zanaga, Pérola, São Fernando, 31 de Março, Trabalhadores, San Marino, Terra Azul, Vila Rica, Barão e São Joaquim.

O conjunto motobomba de parte do sistema da ETA IV continua com problemas mecânicos e as equipes do DAE de Santa Bárbara d’Oeste seguem com as tentativas para solucionar de vez as falhas mecânicas que vêm ocorrendo com o equipamento. Durante os trabalhos estão sendo realizadas manobras para amenizar o desabastecimento de água nos reservatórios envolvidos nesse sistema. Atualizações da situação serão informadas.

O DAE solicita a compreensão da população dos bairros citados e reforça que segue empenhado na solução o mais rápido possível. A economia de água da caixa do imóvel é importante nesse momento para amenizar possível falta d’água. Os telefones para informações são: 0800-770-3459 e 3459-5910, atendimento todos os dias das 6 a meia-noite.

