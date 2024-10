Veja como se proteger em caso de tempestade

Vem tempestade? A previsão de chuva, acompanhada de ventos fortes, para todas as regiões da área de concessão da CPFL Paulista, reforça a necessidade de cuidados com a segurança por parte da população e sobre a importância do registro da falta de energia, quando ocorrer.

Por isso, a empresa estimula o contato dos clientes por meio de seus canais de atendimento, tanto para registrar a interrupção, como para alertar sobre fios soltos e galhos caídos sobre a rede elétrica.

A companhia monitora e acompanha junto a órgãos como a Defesa Civil as mudanças climáticas e com a possibilidade de fortes ventos e outras intempéries, como tempestades, as equipes são mobilizadas antecipadamente para as ocorrências, minimizando os transtornos à população.

Em casos como estes, os clientes que estiverem sem luz ou que precisarem entrar em contato com a CPFL devem priorizar os canais digitais. Basta acessar o site www.cpfl.com.br ou baixar o aplicativo ‘CPFL Energia’ (disponível para Android e iOS). Ainda é possível entrar em contato com a distribuidora pelo WhatsApp (19) 99908-8888 ou enviar um SMS para 27351, além do Call Center 0800 010 1010. Todos os canais registram a reclamação da mesma forma.

Dicas de segurança pra tempestade em locais externos

– Em caso de queda de árvores ou de galhos, quando acontece o rompimento e queda de cabos da rede elétrica ao solo, fique longe dos fios. Se possível, sinalize o local, para que outras pessoas também não se aproximem, e avise imediatamente a CPFL;

– Nunca se aproxime ou toque em cabos elétricos caídos no solo. Se encontrar um fio caído, o mais adequado é sinalizar a área para que ninguém se aproxime e avisar imediatamente a distribuidora de energia;

– Em caso de rajadas de vento, não enfrente o mau tempo e procure rapidamente um local seguro para se abrigar. Jamais se abrigue debaixo de árvores, pois há riscos de queda de galhos e descargas elétricas;

– Não empine pipas durante vendavais;

Mais notícias da cidade e região – Durante uma tempestade ou incidência de ventos fortes, não estacione carros próximos a torres de transmissão de energia, árvores ou placas de propaganda, nem caminhe nestes locais;

– Os veículos são um dos melhores abrigos contra os raios pela proteção proporcionada por sua superfície externa, que faz a eletricidade se espalhar e, por meio dos pneus, ser descarregada para o solo;

– Se um cabo de energia cair sobre um carro, a pessoa não deve tentar sair de dentro e ninguém deve se aproximar do veículo, para tentar prestar socorro. Isole a área e acione imediatamente a CPFL;

– Em zonas rurais, as cercas longas devem ser seccionadas e aterradas (de 100 em 100 metros, por exemplo) para evitar criar um caminho contínuo para os raios, que pode levar destruição ao longo desta cerca;

– Não enfrente alagamentos e atenção com encostas e barrancos.

Dicas de segurança em casa

– Antes da tempestade chegar, previna-se mantendo as instalações elétricas revisadas, as árvores grandes podadas e longe dos fios de energia elétrica;

– Retire aparelhos elétricos das tomadas para evitar que possam queimar com as descargas elétricas. Se possível, desligue a energia elétrica, o gás e a água;

– Não use o celular ou telefone durante o período de incidência de raios, pois a rede de dados também pode ser caminho para uma descarga atmosférica;

– É preciso cuidado com o nível da água. Os disjuntores da residência deverão ser desligados se a água atingir a altura das tomadas mais baixas. Isso evita que a corrente de energia passe pela água. Caso a água atinja a caixa do medidor de luz, a energia elétrica da residência precisa ser desligada pela CPFL;

– Nunca use aparelhos elétricos e eletrodomésticos durante as tempestades ou em locais com água ou umidade, nem com as mãos ou os pés molhados. Cobri-los não gera qualquer efeito de proteção;

– Em caso de dúvidas e emergência, ligue para a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Sobre a CPFL Energia

A CPFL Energia está há 111 anos no setor elétrico e atua nos segmentos de distribuição, geração, transmissão, comercialização e serviços. É a maior distribuidora em volume de energia vendida, com mais de 13% de participação no mercado nacional, atendendo cerca de 10,4 milhões de clientes em 687 municípios nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná.

Com 4.411 MW de capacidade instalada, está entre as maiores geradoras privadas do país, com atuação em fontes hidrelétrica, solar, eólica e biomassa.

Atua de forma relevante também no segmento de transmissão, atendendo 87 subestações, que somam potência instalada de 14,9 mil MVA e mais de 6 mil quilômetros de linhas.

O grupo CPFL conta ainda com uma operação nacional por meio da CPFL Soluções, fornecendo soluções integradas em gestão e comercialização de energia, eficiência energética, geração distribuída, infraestrutura energética, serviços de consultoria para descarbonização e certificações de energia renovável (I-REC).

A CPFL Energia possui ações listadas no Novo Mercado da B3. O Grupo também ocupa posição de destaque em investimento social privado, com projetos de cultura, esporte e educação, por meio do Instituto CPFL.

Desde 2017, o Grupo faz parte da State Grid, terceira maior organização empresarial do mundo e a maior empresa de energia elétrica, atendendo 88% do território chinês.

Em 2024 as diplomacias do Brasil e da China celebram os 50 anos de relações oficiais entre os países. O marco é comemorado oficialmente em 15 de agosto. Desde então, essas duas nações têm construído uma parceria sólida e diversificada, expandindo a cooperação nas áreas como energia, ciência, tecnologia limpa e inovação.