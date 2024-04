Veja confrontos da 3a fase da Copa do Brasil

Definidos os mandos de campo da 3ª fase da Copa do Brasil .

Os de amarelo jogam a primeira partida em casa, e os de azul decidem em casa.

Além das 20 equipes que participam desde a etapa inicial, mais 12 clubes ingressarão de agora em diante.

São eles: Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo, Botafogo e Red Bull Bragantino (classificados para a Conmebol Libertadores), Ceará (campeão da Copa do Nordeste), Goiás (campeão da Copa Verde), Vitória (campeão da Série B) e Athletico-PR (oitavo colocado do Brasileirão, que garantiu a vaga por conta do título da Conmebol Libertadores pelo Fluminense).

Para a definição dos confrontos, os participantes foram divididos em dois potes e ordenados de acordo com a posição no Ranking Nacional de Clubes 2024. Times do pote 1 enfrentarão times do pote 2 em um formato de ida e volta. O mando de campo também será decidido em sorteio.

Veja os duelos:

Grêmio x Operário (PR)

Bahia x Criciúma

Fluminense x Sampaio Corrêa (MA)

Red Bull Bragantino x Sousa (PB)

Cuiabá x Goiás

Botafogo x Vitória

Fortaleza x Vasco

Flamengo x Amazonas-AM

São Paulo x Águia de Marabá-PA

Palmeiras x Botafogo-SP

Athletico-PR x Ypiranga-RS

Internacional x Juventude

Ceará x CRB

Corinthians x América-RN

Atlético-GO x Brusque-SC

Atlético-MG x Sport

