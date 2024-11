Veja o resultado do Vida Cap Limeira deste domingo, 3

Uma moradora de Americana ganhou um dos prêmios principais do Vida Cap Limeira deste domingo.

O bilhete foi comprado no bairro Jaguari e vai dividir com um morador de Rio Claro uma MOTO HONDA CG160 0KM – ou o prêmio no valor líquido de R$ 19.000,00.

Mais notícias da cidade e região

O prêmio principal, uma Fiat Toro Turbo + R$50 mil, saiu para dois moradores da cidade de Piracicaba.

Já no Giro da Sorte, 5 moradores de Americana levaram pra casa R$ 1.000,00 e 8 de Santa Bárbara d’Oeste.