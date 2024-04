Veja quanto os partidos prometem pros candidatos

Os partidos políticos estimularam valores semelhantes

para os prováveis candidatos a prefeito de Americana para as eleições deste ano. Para garantir recursos para os candidatos a vereador, o partido precisaria ter candidatura própria a prefeito.

Essa imposição pressiona os nomes mais fortes do cenário e também os pré-candidatos a vereador que esperam ver ‘pingar’ recursos para ajudar na campanha.

Leia + sobre política regional

R$ 1,5 milhão é o valor prometido pelos partidos para pelo menos 2 dos principais candidatos da cidade postos até agora na corrida eleitoral.

Os pré-candidatos a vereador esperam muito que parte desse valor funcione para ajudar a pagar equipes de rua. Afinal esta vai ser a 1a eleição com o Corpo a Corpo depois de 8 anos.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP