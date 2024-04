Prefeitura comemora 18 mil pessoas na 2ª Rota Cervejeira

O CCL (Centro de Cultura e Lazer) recebeu um público rotativo de 18 mil pessoas ao longo deste final de semana para a 2ª Rota Cervejeira de Americana. No sábado (20), 8 mil pessoas passaram pela festa, enquanto neste domingo (21) foram cerca de 10 mil presentes, de acordo com a Secretaria de Cultura e Turismo.

Foram mais de vinte horas de atrações com a presença de 10 cervejarias de Americana e região, shows ao vivo embalados por gêneros como rock, folk e blues, praça de alimentação e Espaço Kids para a diversão das crianças.

“Conseguimos, mais uma vez, realizar uma festa bonita que animou crianças, jovens, adultos e famílias inteiras. Muito obrigado ao público que compareceu ao CCL. Superamos nossa expectativa, proporcionamos lazer e fomentamos o turismo de Americana. Viva a Rota Cervejeira!”, comemorou o prefeito Chico Sardelli.

“O sentimento novamente é de missão cumprida. Proporcionar lazer para a população também tem um papel muito importante para a dinâmica da cidade, e as festas que temos realizado são a prova disso”, destacou o vice-prefeito Odir Demarchi.

As dez cervejarias presentes nesse ano foram: Kalango Cervejaria (Americana), Cervejaria Marés (Americana), Cervejaria Seven Hands (Americana), HopBeer (Americana), IB Cervejaria (Campinas), Cervejaria Blacaman (Campinas), Tábuas Cervejaria (Campinas), Grifo Beer (Valinhos), Cervejaria Landel (Campinas) e Cervejaria St. Kitts (Campinas).

Entre as atrações musicais, passaram pelo palco do CCL Samara Bueno e Banda, Pangarés Selvagens e The Elephant, no sábado, e Geraldo Barba Blues – One Man Band, Banda GTC e Artéria Rock, no domingo. O DJ Viny Blanco também animou o público na abertura, intervalos e encerramento da festa.

“A 2ª Rota Cervejeira foi um sucesso. Tivemos um público ainda maior que no ano passado. É um evento que veio para ficar, e nosso sentimento é de dever cumprido, com satisfação e muita alegria”, comentou a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

O evento teve também o lado solidário, com a coleta de doações de 1 kg de arroz para o Fundo Social de Solidariedade. Os alimentos vão completar as cestas distribuídas para famílias em situação de vulnerabilidade no município.

A 2ª Rota Cervejeira foi realizada pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Polo Cervejeiro da Região Metropolitana de Campinas (RMC), com apoio do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e Região Turística Bem Viver.