Ludmilla acusada de intolerância religiosa por 'Tranca Rua'

Ludmilla projeta frase polêmica envolvendo entidade

espiritual durante show no #Coachella: “Só Jesus expulsa o Tranca Rua das pessoas”.

Em show de Ludmilla no Coachella, frase chama atenção no telão: “Só Jesus expulsa o tranca rua das pessoas”: “Tranca Rua” é uma falange para entidades espirituais presentes na Umbanda e Quimbanda, religiões de matrizes africanas.

Exu Tranca Ruas além de uma entidade de religiões afro, também é parte da história do nosso país! O historiador e babá Gui Watanabe levanta q o nome veio dos grupos de capoeira chamados de tranca rua por serem vistos como vadios no séc XVIII.

