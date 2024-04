Uma dupla com ‘combo’ de crimes acabou em cana

na noite do sábado em Santa Bárbara d’Oeste. Policiais do Baep prenderam a dupla com um carro roubado, arma e munições na Cidade Nova, zona leste da cidade.

O caso aconteceu em um comércio de bebidas no bairro logo após uma chamada do disque-denúncia.

Segundo a PM, os agentes encontraram os suspeitos na Adeguinha que fica na Avenida São Paulo. Um dos rapazes estava em frente ao local e o outro dentro do comércio, atrás de um balcão.

A equipe imformou que foi notado que o segundo homem estava com as mãos sujas de massa corrida. Havia uma lata com o mesmo material perto dele. Os policiais checaram o objeto e encontraram a chave de um veículo em meio ao produto.

A chave era de Honda Fit que estava estacionado próximo ao local. Dentro do carro, a polícia encontrou uma pistola .380 com numeração raspada e 17 munições. Também havia oito munições dentro do comércio de bebidas.

A equipe ainda descobriu que o chassi do veículo não batia com a placa. A pesquisa revelou que o carro tinha sido roubado no dia 23 de março, em Campinas.

