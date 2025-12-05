⚽ PAULISTÃO A3 – 2026

A tabela oficial dos jogos do União Barbarense está pré-definida e a missão já tem data para começar!

Serão 15 confrontos emocionantes, dentro e fora de casa, em busca de uma campanha histórica na A3.
🗓️ De janeiro a março, o Leão da 13 entrará em campo com garra, tradição e o apoio da nossa torcida que nunca abandona.
Agora é hora de marcar no calendário, preparar o manto e fortalecer a corrente pelo União!
