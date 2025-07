Venda de imóveis na região tem leve queda em junho- O Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP) publicou um estudo relativo ao mês de Junho de 2025, comparando os números obtidos nos mercados de venda e locação de casas e apartamentos com os de maio de 2025 em Campinas e região.

Foram consultadas 105 imobiliárias das cidades de Águas De Lindoia, Americana, Amparo, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Mogi Guaçu, Monte Alegre Do Sul, Morungaba, Paulínia, Santa Barbara D’oeste, Santo Antônio De Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.

As vendas apresentaram queda de 5,20% e o volume de novos contratos de locação assinados no período teve alta de 36,30%.

Perspectiva otimista para o segundo semestre

Campinas tem recebido investimentos expressivos em infraestrutura e inovação, que devem impactar positivamente o mercado imobiliário nos próximos meses. A região liderou o mercado de loteamentos residenciais do Estado, com 18,3 mil lotes lançados e VGV de R$ 4,1 bilhões em 2024.

A cidade é a 2ª do Estado em volume de investimentos anunciados, com R$ 14,7 bilhões, de acordo com levantamento da Fundação Seade e InvesteSP. Mesmo com a leve retração nas vendas em junho, os dados acumulados e o desempenho expressivo nas locações demonstram a resiliência do mercado imobiliário regional.

Vendas

Casas: 34%; apartamentos: 66%

Locações:

Casas: 59%; Apartamentos: 41%

Vendas em Junho

A média de valores das casas e apartamentos vendidos no período ficou entre R$ 300 mil e R$ 400 mil.

A maioria das casas era de 2 dormitórios, com área útil de 50 até 100 m².

A maioria dos apartamentos vendidos eram de 2 dormitórios, e área útil de até 50 m².

66,7% das propriedades vendidas em Junho estavam situadas na periferia, 23,1% nas regiões centrais e 10,3% nas áreas nobres.

Com relação às modalidades de venda, 69% foram financiadas pela CAIXA, 8,5% por outros bancos, 5,6% diretamente pelos proprietários, 16,9% dos negócios foram fechados à vista e por consórcios, 0% no período.

Locações em Junho

A faixa de preço de locação de preferência dos inquilinos de casas e apartamentos ficou acima de R$ 3.000.

A maioria das casas alugadas era de até 3 dormitórios com 100 até 200 m² de área útil.

A maioria dos apartamentos alugados era de até 2 dormitórios com 50 m² até 100 m² de área útil.

As principais garantias locatícias escolhidas pelos locatários foram o fiador e o seguro fiança. Os novos inquilinos optaram por imóveis situados na periferia das cidades pesquisadas (51%), na região central (34%) e nos bairros mais nobres (15%).

E daqueles que encerraram os contratos de locação, 68,1% não informaram a razão da mudança, 27,7% optaram por aluguéis mais baratos, 4,3% para alugueis mais caros.

Vendas em Junho

Vendas % Casas Vendidas 34% Apartamentos Vendidos 66%

Casas vendidas

Dormitórios Casa Percentual 1 Dorm. 0,0% 2 Dorm. 52,2% 3 Dorm. 30,4% 4 Dorm. 8,7% 5 Dorm. 4,3% Mais de 5 Dorm. 4,3%

Área útil Percentual 1 a 50 m² 8,7% 51 a 100 m² 43,5% 101 a 200 m² 26,1% 201 a 300 m² 13,0% 301 a 400 m² 0,0% 401 a 500 m² 0,0% acima de 500 m² 8,7%

Aptos vendidos

Dormitórios Apto Percentual Quitinete 0,0% 1 Dorm. 3,2% 2 Dorm. 87,1% 3 Dorm. 9,7% 4 Dorm. 0,0% 5 Dorm. 0,0% Mais de 5 Dorm. 0,0%

Área útil Percentual 1 a 50 m² 61,3% 51 a 100 m² 35,5% 101 a 200 m² 3,2% 201 a 300 m² 0,0% 301 a 400 m² 0,0% 401 a 500 m² 0,0% acima de 500 m² 0,0%

Casas e aptos vendidos

localização Casa/Apartamento Percentual Central 23,1% Nobre 10,3% Demais Regiões 66,7%

Forma de Pagamento Casa/Apartamento Percentual À Vista 16,9% Financiamento CAIXA 69,0% Financiamento Outros Bancos 8,5% Direto com Proprietário 5,6% Consórcios 0,0%

Desconto concedido Percentual Vendida no MESMO VALOR ANUNCIADO 66,7% Vendida com desconto de até 5%, ABAIXO do Anunciado 18,5% Vendida com desconto de 6 a 10%, ABAIXO do Anunciado 11,1% Vendida com desconto de 11 a 15%, ABAIXO do Anunciado 3,7% Vendida com desconto de 16 a 20%, ABAIXO do Anunciado 0,0% Vendida com desconto de 21 a 25%, ABAIXO do Anunciado 0,0% Vendida com desconto de 26 a 30%, ABAIXO do Anunciado 0,0% Vendida com desconto de 31 a 35%, ABAIXO do Anunciado 0,0% Vendida com desconto de 36 a 40%, ABAIXO do Anunciado 0,0% Vendida com desconto de 41 a 45%, ABAIXO do Anunciado 0,0% Vendida com desconto de 46 a 50%, ABAIXO do Anunciado 0,0% Vendida com desconto maior que 50%, ABAIXO do Anunciado 0,0%

Faixa de preço média Percentual Até R$25 mil 0,0% De R$ 25mil a R$50 mil 0,0% De R$ 51mil a R$100 mil 0,0% De R$ 101mil a R$150 mil 3,8% De R$ 151mil a R$200 mil 11,3% De R$ 201mil a R$250 mil 13,2% De R$ 251mil a R$300 mil 11,3% De R$ 301mil a R$350 mil 22,6% De R$ 351mil a R$400 mil 5,7% De R$ 401mil a R$450 mil 3,8% De R$ 451mil a R$500 mil 5,7% De R$ 501mil a R$600 mil 1,9% De R$ 601mil a R$700 mil 5,7% De R$ 701mil a R$800 mil 1,9% De R$ 801mil a R$900 mil 1,9% De R$ 901mil a R$1 milhão 0,0% De R$ 1milhão a R$1.2 mi 1,9% De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi 1,9% De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi 0,0% De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi 3,8% De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi 0,0% De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi 0,0% De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi 0,0% Acima de R$ 5 mi 3,8%

Locações em Junho

Locações % Casas Alugadas 59% Apartamentos Alugadas 41%

Casas alugadas

Dormitórios Percentual Quitinete 0,0% 1 Dorm. 6,9% 2 Dorm. 41,4% 3 Dorm. 44,8% 4 Dorm. 6,9% 5 ou mais Dorm. 0,0%

Área útil Percentual 1 a 50 m² 3,3% 51 a 100 m² 30,0% 101 a 200 m² 40,0% 201 a 300 m² 20,0% 301 a 400 m² 3,3% 401 a 500 m² 3,3% acima de 500 m² 0,0%

Aptos Alugados

Dormitórios Percentual Quitinete 6,3% 1 Dorm. 0,0% 2 Dorm. 62,5% 3 Dorm. 31,3% 4 Dorm. 0,0% 5 ou mais Dorm. 0,0%

Área útil Percentual 1 a 50 m² 31,3% 51 a 100 m² 50,0% 101 a 200 m² 18,8% 201 a 300 m² 0,0% 301 a 400 m² 0,0% 401 a 500 m² 0,0% acima de 500 m² 0,0%

Casas e aptos alugados

Modalidade Porcentagem Fiador 44,1% Depósito caução 3,4% T. de Capitalização 8,5% Seguro Fiança 44,1% Outros 0,0%

Localização Percentual Central 34,3% Nobre 14,9% Demais Regiões 50,7%

Motivo da mudança Percentual Mudou para um aluguel mais caro 4,3% Mudou para um aluguel mais barato 27,7% Mudou sem dar justificativa 68,1%

Desconto concedido Casa / Apartamento Percentual Mesmo valor anunciado 52,2% Desconto de até 5%, ABAIXO do Anunciado 30,4% Desconto de 6% a 10%, ABAIXO do Anunciado 13,0% Desconto de 11% a 15%, ABAIXO do Anunciado 4,3% Desconto de 16% a 20%, ABAIXO do Anunciado 0,0% Desconto de 21% a 25%, ABAIXO do Anunciado 0,0% Desconto de 26% a 30%, ABAIXO do Anunciado 0,0% Desconto maior que 30%, ABAIXO do Anunciado 0,0%

Valor Aluguel Casa/apto Percentual Até R$500 0,0% de R$501 a $750,00 0,0% de R$751 a $1.000,00 5,1% de R$1.001,00 a R$1250,00 12,8% de R$1.251,00 a R$1500,00 15,4% de R$1.501,00 a R$1750,00 10,3% de R$1.751,00 a R$2.000,00 5,1% de R$2.001,00 a R$2.500,00 12,8% de R$2.501,00 a R$3.000,00 5,1% de R$3.001,00 a R$3.500,00 12,8% de R$3.501,00 a R$4mil 10,3% de R$4.001,00 mil a R$5mil 10,3% Mais de R$5mil 0,0%

Evolução de venda e locação 2025

Mês Variação/Vendas Variação/Locações Janeiro +81,19% + 27,81% Fevereiro +7,57% +8,71% Março -48,19% +13,15% Abril + 17,41% +32,49% Maio +74,51% -46,48% Junho -5,20% +36,30% Acumulado 2025 +127,29% +71,98%

