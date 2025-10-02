Vendas de imóveis usados caem pelo 3º mês consecutivo em todo o Estado de SP
Leia + notícias de Economia, emprego e mercado
No mês de Agosto, o CRECISP realizou um estudo com 2.034 imobiliárias de todo o Estado de SP, com o intuito de revelar como estão as vendas e locações de casas e apartamentos residenciais usados. O levantamento mostrou que, na comparação com julho, houve queda de 10,94% no volume de vendas e alta de 11,17% nas locações.
Somados os financiamentos concedidos pela CAIXA (48,8%) e pelos demais bancos (14%) responderam por 62,7% dos negócios realizados em Agosto em todo o Estado. Na sequência, vieram as vendas à vista, com 21%, os negócios parcelados diretamente pelos proprietários, com 14%, e as transações por meio de consórcios, com 2,3%.
A Pesquisa CRECISP registrou que 43% das vendas eram de casas e 57% de apartamentos, de acordo com as imobiliárias consultadas. Os compradores buscaram, preferencialmente, por imóveis na faixa de preço entre R$ 200 mil e R$ 300 mil.
Tanto as casas quanto os apartamentos mais vendidos nesse período tinham 2 dormitórios e no que se refere à área útil, ela variou entre 50 m² e 100 m² para casas e até 50m² para apartamentos. A maioria dos imóveis negociados (48,8%) estava situada na periferia das cidades consultadas pela Pesquisa.
O presidente José Augusto Viana Neto explicou que, “no setor de vendas, os números mostram que o mercado ainda enfrenta desafios. Após um início de ano difícil, com quedas expressivas em janeiro (-23,82%) e março (-7,01%), houve sinais de recuperação em abril (+16,20%) e maio (+11,91%). No entanto, essa retomada não foi suficiente para sustentar o crescimento, já que junho, julho e agosto voltaram a registrar retrações. O acumulado até agosto indica queda de -13,65%, mostrando que fatores como o custo do crédito e a cautela dos consumidores ainda impactam diretamente as negociações de compra e venda.”
“Já no mercado de locações, o desempenho foi bem mais favorável. O ano começou com uma leve retração em janeiro (-3,53%), mas rapidamente a curva se inverteu, com forte alta em fevereiro (+27,60%) e resultados positivos em abril (+7,54%) e agosto (+11,17%). Apesar de quedas pontuais em março, maio e julho, o setor conseguiu sustentar crescimento contínuo, alcançando +17,41% no acumulado do ano. Isso reforça a tendência de que a locação tem sido a opção mais viável e procurada, especialmente diante das incertezas econômicas.”
Locações crescem mais de 11% em agosto
A maioria dos inquilinos assinou contratos de locação de imóveis com valores até R$ 1.000,00 (27,8%) e 50,6% das propriedades alugadas estavam situadas na periferia.
No ranking das garantias locatícias, o seguro fiança liderou as preferências dos novos inquilinos, com 35,8%. Na sequência, aparecem o fiador, com 30,7%, e o depósito caução, com 27%.
Houve crescimento no volume de casas e apartamentos alugados em Agosto na comparação com julho. Segundo as imobiliárias que participaram da Pesquisa, o percentual aumentou 11,17% em relação ao mês anterior.
Em 34% dos cancelamentos de contratos de locação ocorridos em Agosto, os inquilinos optaram pela mudança para aluguéis mais baratos; 21,2% foram para aluguéis mais caros e 44,8% se mudaram sem dar justificativa.
Os locatários escolheram, em sua maioria, casas e apartamentos com 2 dormitórios e área útil de 50 m² a 100
Vendas estaduais
|
|Vendas
|
%
|Casas Vendidas
|
43%
|Apartamentos Vendidos
|
57%
Casas vendidas
|
|Dormitórios Casa
|Percentual
|1 Dorm.
|
4,7%
|2 Dorm.
|
54,7%
|3 Dorm.
|
35,8%
|4 Dorm.
|
4,2%
|5 Dorm.
|
0,5%
|Mais de 5 Dorm.
|
0,0%
|
|Área útil
|
Percentual
|1 a 50 m²
|
23,6%
|51 a 100 m²
|
34,4%
|101 a 200 m²
|
29,2%
|201 a 300 m²
|
11,3%
|301 a 400 m²
|
0,9%
|401 a 500 m²
|
0,5%
|acima de 500 m²
|
0,0%
Aptos vendidos
|
|Dormitórios Apto
|
Percentual
|Quitinete
|
1,1%
|1 Dorm.
|
13,8%
|2 Dorm.
|
65,7%
|3 Dorm.
|
16,6%
|4 Dorm.
|
2,2%
|5 Dorm.
|
0,0%
|Mais de 5 Dorm.
|
0,6%
|
|Área útil
|
Percentual
|1 a 50 m²
|
51,4%
|51 a 100 m²
|
37,6%
|101 a 200 m²
|
9,9%
|201 a 300 m²
|
0,6%
|301 a 400 m²
|
0,0%
|401 a 500 m²
|
0,0%
|acima de 500 m²
|
0,6%
Casas e Aptos vendidos
|
|localização Casa/Apartamento
|
Percentual
|Central
|
25,9%
|Nobre
|
25,3%
|Demais Regiões
|
48,8%
|
|Forma de Pagamento Casa/Apartamento
|
Percentual
|À Vista
|
21,0%
|Financiamento CAIXA
|
48,8%
|Financiamento Outros Bancos
|
14,0%
|Direto com Proprietário
|
14,0%
|Consórcios
|
2,3%
|
|Desconto concedido
|
Percentual
|Vendida no MESMO VALOR ANUNCIADO
|
51,1%
|Vendida com desconto de até 5%, ABAIXO do Anunciado
|
23,7%
|Vendida com desconto de 6 a 10%, ABAIXO do Anunciado
|
17,0%
|Vendida com desconto de 11 a 15%, ABAIXO do Anunciado
|
3,1%
|Vendida com desconto de 16 a 20%, ABAIXO do Anunciado
|
3,6%
|Vendida com desconto de 21 a 25%, ABAIXO do Anunciado
|
0,8%
|Vendida com desconto de 26 a 30%, ABAIXO do Anunciado
|
0,3%
|Vendida com desconto de 31 a 35%, ABAIXO do Anunciado
|
0,0%
|Vendida com desconto de 36 a 40%, ABAIXO do Anunciado
|
0,0%
|Vendida com desconto de 41 a 45%, ABAIXO do Anunciado
|
0,0%
|Vendida com desconto de 46 a 50%, ABAIXO do Anunciado
|
0,3%
|Vendida com desconto maior que 50%, ABAIXO do Anunciado
|
0,3%
|
|Faixa de preço média
|
Percentual
|Até R$25 mil
|
0,0%
|De R$ 25mil a R$50 mil
|
0,0%
|De R$ 51mil a R$100 mil
|
2,0%
|De R$ 101mil a R$150 mil
|
6,6%
|De R$ 151mil a R$200 mil
|
17,1%
|De R$ 201mil a R$250 mil
|
20,2%
|De R$ 251mil a R$300 mil
|
12,2%
|De R$ 301mil a R$350 mil
|
7,1%
|De R$ 351mil a R$400 mil
|
6,1%
|De R$ 401mil a R$450 mil
|
3,3%
|De R$ 451mil a R$500 mil
|
3,1%
|De R$ 501mil a R$600 mil
|
5,6%
|De R$ 601mil a R$700 mil
|
3,8%
|De R$ 701mil a R$800 mil
|
1,8%
|De R$ 801mil a R$900 mil
|
2,6%
|De R$ 901mil a R$1 milhão
|
2,0%
|De R$ 1milhão a R$1.2 mi
|
2,8%
|De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi
|
1,3%
|De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi
|
1,8%
|De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi
|
0,5%
|De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi
|
0,0%
|De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi
|
0,0%
|De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi
|
0,0%
|Acima de R$ 5 mi
|
0,0%
Locações estaduais
|
|Locações
|
%
|Casas Alugadas
|
63%
|Apartamentos Alugados
|
37%
Casas alugadas
|
|Dormitórios
|
Percentual
|Quitinete
|
0,0%
|1 Dorm.
|
16,2%
|2 Dorm.
|
42,1%
|3 Dorm.
|
35,1%
|4 Dorm.
|
6,6%
|5 ou mais Dorm.
|
0,0%
|
|Área útil
|
Percentual
|1 a 50 m²
|
22,0%
|51 a 100 m²
|
42,7%
|101 a 200 m²
|
25,0%
|201 a 300 m²
|
7,3%
|301 a 400 m²
|
2,6%
|401 a 500 m²
|
0,4%
|acima de 500 m²
|
0,0%
Aptos alugados
|
|Dormitórios
|
Percentual
|Quitinete
|
2,8%
|1 Dorm.
|
13,1%
|2 Dorm.
|
65,5%
|3 Dorm.
|
17,9%
|4 Dorm.
|
0,7%
|5 ou mais Dorm.
|
0,0%
|
|Área útil
|
Percentual
|1 a 50 m²
|
37,9%
|51 a 100 m²
|
56,6%
|101 a 200 m²
|
4,8%
|201 a 300 m²
|
0,0%
|301 a 400 m²
|
0,7%
|401 a 500 m²
|
0,0%
|acima de 500 m²
|
0,0%
Casas e aptos alugados
|
|Modalidade
|
Porcentagem
|Fiador
|
30,7%
|Depósito caução
|
27,0%
|T. de Capitalização
|
2,8%
|Seguro Fiança
|
35,8%
|Outros
|
3,7%
|
|Localização
|
Percentual
|Central
|
30,2%
|Nobre
|
19,2%
|Demais Regiões
|
50,6%
|
|Motivo da mudança
|
Percentual
|Mudou para um aluguel mais caro
|
21,2%
|Mudou para um aluguel mais barato
|
34,0%
|Mudou sem dar justificativa
|
44,8%
|
|Desconto concedido Casa / Apartamento
|
Percentual
|Mesmo valor anunciado
|
69,2%
|Desconto de até 5%, ABAIXO do Anunciado
|
18,8%
|Desconto de 6% a 10%, ABAIXO do Anunciado
|
7,2%
|Desconto de 11% a 15%, ABAIXO do Anunciado
|
2,7%
|Desconto de 16% a 20%, ABAIXO do Anunciado
|
1,9%
|Desconto de 21% a 25%, ABAIXO do Anunciado
|
0,3%
|Desconto de 26% a 30%, ABAIXO do Anunciado
|
0,0%
|Desconto maior que 30%, ABAIXO do Anunciado
|
0,0%
|
|Valor Aluguel Casa/apto
|
Percentual
|Até R$500
|
0,8%
|de R$501 a $750,00
|
7,1%
|de R$751 a $1.000,00
|
19,8%
|de R$1.001,00 a R$1250,00
|
13,3%
|de R$1.251,00 a R$1500,00
|
13,6%
|de R$1.501,00 a R$1750,00
|
6,2%
|de R$1.751,00 a R$2.000,00
|
10,5%
|de R$2.001,00 a R$2.500,00
|
9,6%
|de R$2.501,00 a R$3.000,00
|
5,7%
|de R$3.001,00 a R$3.500,00
|
4,5%
|de R$3.501,00 a R$4mil
|
2,8%
|de R$4.001,00 mil a R$5mil
|
5,9%
|Mais e R$5mil
|
0,0%
COMPARATIVO NA QUANTIDADE DE NEGOCIAÇÕES MENSAIS
|
|
Mercado Imobiliário Estadual
|
(Volume Negociado-2025)
|
Vendas
|Mês
|
Percentual (%)
|
Mês
|
Acumulado
|Janeiro
|-23,82%
|-23,82%
|Fevereiro
|+7,84%
|-15,98%
|Março
|-7,01%
|-22,99%
|Abril
|+16,20%
|-6,79%
|Maio
|+11,91%
|+5,12%
|Junho
|-5,76%
|-0,64%
|Julho
|-2,07%
|-2,71%
|Agosto
|-10,94%
|-13,65%
|
|
Mercado Imobiliário Estadual
|
(Volume Negociado-2025)
|
Locação
|Mês
|
Percentual (%)
|
Mês
|
Acumulado
|Janeiro
|-3,53%
|-3,53%
|Fevereiro
|+27,60%
|+24,07%
|Março
|-8,36%
|+15,71%
|Abril
|+7,54%
|+23,25%
|Maio
|-12,99%
|+10,26%
|Junho
|-0,77%
|+9,49%
|Julho
|-3,25%
|+6,24%
|Agosto
|+11,17%
|+17,41%
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP