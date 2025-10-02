Vendas de imóveis usados caem pelo 3º mês consecutivo em todo o Estado de SP

No mês de Agosto, o CRECISP realizou um estudo com 2.034 imobiliárias de todo o Estado de SP, com o intuito de revelar como estão as vendas e locações de casas e apartamentos residenciais usados. O levantamento mostrou que, na comparação com julho, houve queda de 10,94% no volume de vendas e alta de 11,17% nas locações.

Somados os financiamentos concedidos pela CAIXA (48,8%) e pelos demais bancos (14%) responderam por 62,7% dos negócios realizados em Agosto em todo o Estado. Na sequência, vieram as vendas à vista, com 21%, os negócios parcelados diretamente pelos proprietários, com 14%, e as transações por meio de consórcios, com 2,3%.

A Pesquisa CRECISP registrou que 43% das vendas eram de casas e 57% de apartamentos, de acordo com as imobiliárias consultadas. Os compradores buscaram, preferencialmente, por imóveis na faixa de preço entre R$ 200 mil e R$ 300 mil.

Tanto as casas quanto os apartamentos mais vendidos nesse período tinham 2 dormitórios e no que se refere à área útil, ela variou entre 50 m² e 100 m² para casas e até 50m² para apartamentos. A maioria dos imóveis negociados (48,8%) estava situada na periferia das cidades consultadas pela Pesquisa.

O presidente José Augusto Viana Neto explicou que, “no setor de vendas, os números mostram que o mercado ainda enfrenta desafios. Após um início de ano difícil, com quedas expressivas em janeiro (-23,82%) e março (-7,01%), houve sinais de recuperação em abril (+16,20%) e maio (+11,91%). No entanto, essa retomada não foi suficiente para sustentar o crescimento, já que junho, julho e agosto voltaram a registrar retrações. O acumulado até agosto indica queda de -13,65%, mostrando que fatores como o custo do crédito e a cautela dos consumidores ainda impactam diretamente as negociações de compra e venda.”

“Já no mercado de locações, o desempenho foi bem mais favorável. O ano começou com uma leve retração em janeiro (-3,53%), mas rapidamente a curva se inverteu, com forte alta em fevereiro (+27,60%) e resultados positivos em abril (+7,54%) e agosto (+11,17%). Apesar de quedas pontuais em março, maio e julho, o setor conseguiu sustentar crescimento contínuo, alcançando +17,41% no acumulado do ano. Isso reforça a tendência de que a locação tem sido a opção mais viável e procurada, especialmente diante das incertezas econômicas.”

Locações crescem mais de 11% em agosto

A maioria dos inquilinos assinou contratos de locação de imóveis com valores até R$ 1.000,00 (27,8%) e 50,6% das propriedades alugadas estavam situadas na periferia.

No ranking das garantias locatícias, o seguro fiança liderou as preferências dos novos inquilinos, com 35,8%. Na sequência, aparecem o fiador, com 30,7%, e o depósito caução, com 27%.

Houve crescimento no volume de casas e apartamentos alugados em Agosto na comparação com julho. Segundo as imobiliárias que participaram da Pesquisa, o percentual aumentou 11,17% em relação ao mês anterior.

Em 34% dos cancelamentos de contratos de locação ocorridos em Agosto, os inquilinos optaram pela mudança para aluguéis mais baratos; 21,2% foram para aluguéis mais caros e 44,8% se mudaram sem dar justificativa.

Os locatários escolheram, em sua maioria, casas e apartamentos com 2 dormitórios e área útil de 50 m² a 100

Vendas estaduais

Vendas % Casas Vendidas 43% Apartamentos Vendidos 57%

Casas vendidas

Dormitórios Casa Percentual 1 Dorm. 4,7% 2 Dorm. 54,7% 3 Dorm. 35,8% 4 Dorm. 4,2% 5 Dorm. 0,5% Mais de 5 Dorm. 0,0%

Área útil Percentual 1 a 50 m² 23,6% 51 a 100 m² 34,4% 101 a 200 m² 29,2% 201 a 300 m² 11,3% 301 a 400 m² 0,9% 401 a 500 m² 0,5% acima de 500 m² 0,0%

Aptos vendidos

Dormitórios Apto Percentual Quitinete 1,1% 1 Dorm. 13,8% 2 Dorm. 65,7% 3 Dorm. 16,6% 4 Dorm. 2,2% 5 Dorm. 0,0% Mais de 5 Dorm. 0,6%

Área útil Percentual 1 a 50 m² 51,4% 51 a 100 m² 37,6% 101 a 200 m² 9,9% 201 a 300 m² 0,6% 301 a 400 m² 0,0% 401 a 500 m² 0,0% acima de 500 m² 0,6%

Casas e Aptos vendidos

localização Casa/Apartamento Percentual Central 25,9% Nobre 25,3% Demais Regiões 48,8%

Forma de Pagamento Casa/Apartamento Percentual À Vista 21,0% Financiamento CAIXA 48,8% Financiamento Outros Bancos 14,0% Direto com Proprietário 14,0% Consórcios 2,3%

Desconto concedido Percentual Vendida no MESMO VALOR ANUNCIADO 51,1% Vendida com desconto de até 5%, ABAIXO do Anunciado 23,7% Vendida com desconto de 6 a 10%, ABAIXO do Anunciado 17,0% Vendida com desconto de 11 a 15%, ABAIXO do Anunciado 3,1% Vendida com desconto de 16 a 20%, ABAIXO do Anunciado 3,6% Vendida com desconto de 21 a 25%, ABAIXO do Anunciado 0,8% Vendida com desconto de 26 a 30%, ABAIXO do Anunciado 0,3% Vendida com desconto de 31 a 35%, ABAIXO do Anunciado 0,0% Vendida com desconto de 36 a 40%, ABAIXO do Anunciado 0,0% Vendida com desconto de 41 a 45%, ABAIXO do Anunciado 0,0% Vendida com desconto de 46 a 50%, ABAIXO do Anunciado 0,3% Vendida com desconto maior que 50%, ABAIXO do Anunciado 0,3%

Faixa de preço média Percentual Até R$25 mil 0,0% De R$ 25mil a R$50 mil 0,0% De R$ 51mil a R$100 mil 2,0% De R$ 101mil a R$150 mil 6,6% De R$ 151mil a R$200 mil 17,1% De R$ 201mil a R$250 mil 20,2% De R$ 251mil a R$300 mil 12,2% De R$ 301mil a R$350 mil 7,1% De R$ 351mil a R$400 mil 6,1% De R$ 401mil a R$450 mil 3,3% De R$ 451mil a R$500 mil 3,1% De R$ 501mil a R$600 mil 5,6% De R$ 601mil a R$700 mil 3,8% De R$ 701mil a R$800 mil 1,8% De R$ 801mil a R$900 mil 2,6% De R$ 901mil a R$1 milhão 2,0% De R$ 1milhão a R$1.2 mi 2,8% De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi 1,3% De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi 1,8% De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi 0,5% De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi 0,0% De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi 0,0% De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi 0,0% Acima de R$ 5 mi 0,0%

Locações estaduais

Locações % Casas Alugadas 63% Apartamentos Alugados 37%

Casas alugadas

Dormitórios Percentual Quitinete 0,0% 1 Dorm. 16,2% 2 Dorm. 42,1% 3 Dorm. 35,1% 4 Dorm. 6,6% 5 ou mais Dorm. 0,0%

Área útil Percentual 1 a 50 m² 22,0% 51 a 100 m² 42,7% 101 a 200 m² 25,0% 201 a 300 m² 7,3% 301 a 400 m² 2,6% 401 a 500 m² 0,4% acima de 500 m² 0,0%

Aptos alugados

Dormitórios Percentual Quitinete 2,8% 1 Dorm. 13,1% 2 Dorm. 65,5% 3 Dorm. 17,9% 4 Dorm. 0,7% 5 ou mais Dorm. 0,0%

Área útil Percentual 1 a 50 m² 37,9% 51 a 100 m² 56,6% 101 a 200 m² 4,8% 201 a 300 m² 0,0% 301 a 400 m² 0,7% 401 a 500 m² 0,0% acima de 500 m² 0,0%

Casas e aptos alugados

Modalidade Porcentagem Fiador 30,7% Depósito caução 27,0% T. de Capitalização 2,8% Seguro Fiança 35,8% Outros 3,7%

Localização Percentual Central 30,2% Nobre 19,2% Demais Regiões 50,6%

Motivo da mudança Percentual Mudou para um aluguel mais caro 21,2% Mudou para um aluguel mais barato 34,0% Mudou sem dar justificativa 44,8%

Desconto concedido Casa / Apartamento Percentual Mesmo valor anunciado 69,2% Desconto de até 5%, ABAIXO do Anunciado 18,8% Desconto de 6% a 10%, ABAIXO do Anunciado 7,2% Desconto de 11% a 15%, ABAIXO do Anunciado 2,7% Desconto de 16% a 20%, ABAIXO do Anunciado 1,9% Desconto de 21% a 25%, ABAIXO do Anunciado 0,3% Desconto de 26% a 30%, ABAIXO do Anunciado 0,0% Desconto maior que 30%, ABAIXO do Anunciado 0,0%

Valor Aluguel Casa/apto Percentual Até R$500 0,8% de R$501 a $750,00 7,1% de R$751 a $1.000,00 19,8% de R$1.001,00 a R$1250,00 13,3% de R$1.251,00 a R$1500,00 13,6% de R$1.501,00 a R$1750,00 6,2% de R$1.751,00 a R$2.000,00 10,5% de R$2.001,00 a R$2.500,00 9,6% de R$2.501,00 a R$3.000,00 5,7% de R$3.001,00 a R$3.500,00 4,5% de R$3.501,00 a R$4mil 2,8% de R$4.001,00 mil a R$5mil 5,9% Mais e R$5mil 0,0%

COMPARATIVO NA QUANTIDADE DE NEGOCIAÇÕES MENSAIS

Mercado Imobiliário Estadual (Volume Negociado-2025) Vendas Mês Percentual (%) Mês Acumulado Janeiro -23,82% -23,82% Fevereiro +7,84% -15,98% Março -7,01% -22,99% Abril +16,20% -6,79% Maio +11,91% +5,12% Junho -5,76% -0,64% Julho -2,07% -2,71% Agosto -10,94% -13,65%

Mercado Imobiliário Estadual (Volume Negociado-2025) Locação Mês Percentual (%) Mês Acumulado Janeiro -3,53% -3,53% Fevereiro +27,60% +24,07% Março -8,36% +15,71% Abril +7,54% +23,25% Maio -12,99% +10,26% Junho -0,77% +9,49% Julho -3,25% +6,24% Agosto +11,17% +17,41%

