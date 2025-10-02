Vendas de imóveis usados caem pelo 3º mês consecutivo em todo o Estado de SP

No mês de Agosto, o CRECISP realizou um estudo com 2.034 imobiliárias de todo o Estado de SP, com o intuito de revelar como estão as vendas e locações de casas e apartamentos residenciais usados. O levantamento mostrou que, na comparação com julho, houve queda de 10,94% no volume de vendas e alta de 11,17% nas locações.

 

Somados os financiamentos concedidos pela CAIXA (48,8%) e pelos demais bancos (14%) responderam por 62,7% dos negócios realizados em Agosto em todo o Estado. Na sequência, vieram as vendas à vista, com 21%, os negócios parcelados diretamente pelos proprietários, com 14%, e as transações por meio de consórcios, com 2,3%.

 

A Pesquisa CRECISP registrou que 43% das vendas eram de casas e 57% de apartamentos, de acordo com as imobiliárias consultadas. Os compradores buscaram, preferencialmente, por imóveis na faixa de preço entre R$ 200 mil e R$ 300 mil.

 

Tanto as casas quanto os apartamentos mais vendidos nesse período tinham 2 dormitórios e no que se refere à área útil, ela variou entre 50 m² e 100 m² para casas e até 50m² para apartamentos. A maioria dos imóveis negociados (48,8%) estava situada na periferia das cidades consultadas pela Pesquisa.

 

O presidente José Augusto Viana Neto explicou que, “no setor de vendas, os números mostram que o mercado ainda enfrenta desafios. Após um início de ano difícil, com quedas expressivas em janeiro (-23,82%) e março (-7,01%), houve sinais de recuperação em abril (+16,20%) e maio (+11,91%). No entanto, essa retomada não foi suficiente para sustentar o crescimento, já que junho, julho e agosto voltaram a registrar retrações. O acumulado até agosto indica queda de -13,65%, mostrando que fatores como o custo do crédito e a cautela dos consumidores ainda impactam diretamente as negociações de compra e venda.”

 

“Já no mercado de locações, o desempenho foi bem mais favorável. O ano começou com uma leve retração em janeiro (-3,53%), mas rapidamente a curva se inverteu, com forte alta em fevereiro (+27,60%) e resultados positivos em abril (+7,54%) e agosto (+11,17%). Apesar de quedas pontuais em março, maio e julho, o setor conseguiu sustentar crescimento contínuo, alcançando +17,41% no acumulado do ano. Isso reforça a tendência de que a locação tem sido a opção mais viável e procurada, especialmente diante das incertezas econômicas.”

 

Locações crescem mais de 11% em agosto

 

A maioria dos inquilinos assinou contratos de locação de imóveis com valores até R$ 1.000,00 (27,8%) e 50,6% das propriedades alugadas estavam situadas na periferia.

 

No ranking das garantias locatícias, o seguro fiança liderou as preferências dos novos inquilinos, com 35,8%. Na sequência, aparecem o fiador, com 30,7%, e o depósito caução, com 27%.

 

Houve crescimento no volume de casas e apartamentos alugados em Agosto na comparação com julho. Segundo as imobiliárias que participaram da Pesquisa, o percentual aumentou 11,17% em relação ao mês anterior.

 

Em 34% dos cancelamentos de contratos de locação ocorridos em Agosto, os inquilinos optaram pela mudança para aluguéis mais baratos; 21,2% foram para aluguéis mais caros e 44,8% se mudaram sem dar justificativa.

Os locatários escolheram, em sua maioria, casas e apartamentos com 2 dormitórios e área útil de 50 m² a 100

 

Vendas estaduais

Vendas

%
Casas Vendidas

43%
Apartamentos Vendidos

57%

 

Casas vendidas

Dormitórios Casa Percentual
1 Dorm.

4,7%
2 Dorm.

54,7%
3 Dorm.

35,8%
4 Dorm.

4,2%
5 Dorm.

0,5%
Mais de 5 Dorm.

0,0%
Área útil

Percentual
1 a 50 m²

23,6%
51 a 100 m²

34,4%
101 a 200 m²

29,2%
201 a 300 m²

11,3%
301 a 400 m²

0,9%
401 a 500 m²

0,5%
acima de 500 m²

0,0%

 

Aptos vendidos

Dormitórios Apto

Percentual
Quitinete

1,1%
1 Dorm.

13,8%
2 Dorm.

65,7%
3 Dorm.

16,6%
4 Dorm.

2,2%
5 Dorm.

0,0%
Mais de 5 Dorm.

0,6%
Área útil

Percentual
1 a 50 m²

51,4%
51 a 100 m²

37,6%
101 a 200 m²

9,9%
201 a 300 m²

0,6%
301 a 400 m²

0,0%
401 a 500 m²

0,0%
acima de 500 m²

0,6%

 

Casas e Aptos vendidos

localização Casa/Apartamento

Percentual
Central

25,9%
Nobre

25,3%
Demais Regiões

48,8%
Forma de Pagamento Casa/Apartamento

Percentual
À Vista

21,0%
Financiamento CAIXA

48,8%
Financiamento Outros Bancos

14,0%
Direto com Proprietário

14,0%
Consórcios

2,3%
Desconto concedido

Percentual
Vendida no MESMO VALOR ANUNCIADO

51,1%
Vendida com desconto de até 5%, ABAIXO do Anunciado

23,7%
Vendida com desconto de 6 a 10%, ABAIXO do Anunciado

17,0%
Vendida com desconto de 11 a 15%, ABAIXO do Anunciado

3,1%
Vendida com desconto de 16 a 20%, ABAIXO do Anunciado

3,6%
Vendida com desconto de 21 a 25%, ABAIXO do Anunciado

0,8%
Vendida com desconto de 26 a 30%, ABAIXO do Anunciado

0,3%
Vendida com desconto de 31 a 35%, ABAIXO do Anunciado

0,0%
Vendida com desconto de 36 a 40%, ABAIXO do Anunciado

0,0%
Vendida com desconto de 41 a 45%, ABAIXO do Anunciado

0,0%
Vendida com desconto de 46 a 50%, ABAIXO do Anunciado

0,3%
Vendida com desconto maior que 50%, ABAIXO do Anunciado

0,3%
Faixa de preço média

Percentual
Até R$25 mil

0,0%
De R$ 25mil a R$50 mil

0,0%
De R$ 51mil a R$100 mil

2,0%
De R$ 101mil a R$150 mil

6,6%
De R$ 151mil a R$200 mil

17,1%
De R$ 201mil a R$250 mil

20,2%
De R$ 251mil a R$300 mil

12,2%
De R$ 301mil a R$350 mil

7,1%
De R$ 351mil a R$400 mil

6,1%
De R$ 401mil a R$450 mil

3,3%
De R$ 451mil a R$500 mil

3,1%
De R$ 501mil a R$600 mil

5,6%
De R$ 601mil a R$700 mil

3,8%
De R$ 701mil a R$800 mil

1,8%
De R$ 801mil a R$900 mil

2,6%
De R$ 901mil a R$1 milhão

2,0%
De R$ 1milhão a R$1.2 mi

2,8%
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi

1,3%
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi

1,8%
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi

0,5%
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi

0,0%
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi

0,0%
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi

0,0%
Acima de R$ 5 mi

0,0%

 

Locações estaduais

Locações

%
Casas Alugadas

63%
Apartamentos Alugados

37%

 

Casas alugadas

Dormitórios

Percentual
Quitinete

0,0%
1 Dorm.

16,2%
2 Dorm.

42,1%
3 Dorm.

35,1%
4 Dorm.

6,6%
5 ou mais Dorm.

0,0%
Área útil

Percentual
1 a 50 m²

22,0%
51 a 100 m²

42,7%
101 a 200 m²

25,0%
201 a 300 m²

7,3%
301 a 400 m²

2,6%
401 a 500 m²

0,4%
acima de 500 m²

0,0%

 

Aptos alugados

Dormitórios

Percentual
Quitinete

2,8%
1 Dorm.

13,1%
2 Dorm.

65,5%
3 Dorm.

17,9%
4 Dorm.

0,7%
5 ou mais Dorm.

0,0%
Área útil

Percentual
1 a 50 m²

37,9%
51 a 100 m²

56,6%
101 a 200 m²

4,8%
201 a 300 m²

0,0%
301 a 400 m²

0,7%
401 a 500 m²

0,0%
acima de 500 m²

0,0%

 

Casas e aptos alugados

Modalidade

Porcentagem
Fiador

30,7%
Depósito caução

27,0%
T. de Capitalização

2,8%
Seguro Fiança

35,8%
Outros

3,7%
Localização

Percentual
Central

30,2%
Nobre

19,2%
Demais Regiões

50,6%
Motivo da mudança

Percentual
Mudou para um aluguel mais caro

21,2%
Mudou para um aluguel mais barato

34,0%
Mudou sem dar justificativa

44,8%
Desconto concedido Casa / Apartamento

Percentual
Mesmo valor anunciado

69,2%
Desconto de até 5%, ABAIXO do Anunciado

18,8%
Desconto de 6% a 10%, ABAIXO do Anunciado

7,2%
Desconto de 11% a 15%, ABAIXO do Anunciado

2,7%
Desconto de 16% a 20%, ABAIXO do Anunciado

1,9%
Desconto de 21% a 25%, ABAIXO do Anunciado

0,3%
Desconto de 26% a 30%, ABAIXO do Anunciado

0,0%
Desconto maior que 30%, ABAIXO do Anunciado

0,0%
Valor Aluguel Casa/apto

Percentual
Até R$500

0,8%
de R$501 a $750,00

7,1%
de R$751 a $1.000,00

19,8%
de R$1.001,00 a R$1250,00

13,3%
de R$1.251,00 a R$1500,00

13,6%
de R$1.501,00 a R$1750,00

6,2%
de R$1.751,00 a R$2.000,00

10,5%
de R$2.001,00 a R$2.500,00

9,6%
de R$2.501,00 a R$3.000,00

5,7%
de R$3.001,00 a R$3.500,00

4,5%
de R$3.501,00 a R$4mil

2,8%
de R$4.001,00 mil a R$5mil

5,9%
Mais e R$5mil

0,0%

 

COMPARATIVO NA QUANTIDADE DE NEGOCIAÇÕES MENSAIS

Mercado Imobiliário Estadual

(Volume Negociado-2025)

Vendas
Mês

Percentual (%)

Mês

Acumulado
Janeiro -23,82% -23,82%
Fevereiro +7,84% -15,98%
Março -7,01% -22,99%
Abril +16,20% -6,79%
Maio +11,91% +5,12%
Junho -5,76% -0,64%
Julho -2,07% -2,71%
Agosto -10,94% -13,65%

Mercado Imobiliário Estadual

(Volume Negociado-2025)

Locação
Mês

Percentual (%)

Mês

Acumulado
Janeiro -3,53% -3,53%
Fevereiro +27,60% +24,07%
Março -8,36% +15,71%
Abril +7,54% +23,25%
Maio -12,99% +10,26%
Junho -0,77% +9,49%
Julho -3,25% +6,24%
Agosto +11,17% +17,41%

 

