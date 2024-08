A passagem de ventos fortes pela região derrubou pelo menos duas árvores no Jardim Ipiranga, em Americana.

Uma grande névoa de poeira se formou, ao mesmo tempo em que foi possível presenciar rajadas de vento.

As árvores caídas estão no coreto do bairro e em frente ao poço artesiano. Esse segundo está bloqueando a Avenida Armando Salles sentido coreto.