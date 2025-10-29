Os vereadores de Santa Bárbara d’Oeste realizaram, na tarde desta terça-feira (28), a 39ª Reunião Ordinária de 2025, no Plenário “Dr. Tancredo Neves”.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Todos os itens da pauta foram aprovados durante a sessão, que foi conduzida pelo vice-presidente da Casa, vereador Rony Tavares, em razão da participação do presidente Júlio César Kifú em um seminário em Santos.

Entre as matérias votadas, destacaram-se dois projetos de lei. O primeiro, de autoria do vereador Alex Dantas, institui a Campanha “Idosos Órfãos de Filhos Vivos”, voltada à conscientização e ao combate ao abandono de idosos no município.

Vereador Lúcio

O segundo, apresentado pelo vereador Lucio Donizete, cria a “Semana Municipal de Conscientização sobre Saúde Mental de Crianças e Adolescentes”, com o objetivo de promover debates, ações educativas e campanhas sobre o tema.

Além dos projetos, foram aprovadas catorze moções apresentadas por diferentes parlamentares. A vereadora Esther Moraes manifestou aplauso ao professor Vitor Hugo Melo Araújo, pelo trabalho desenvolvido com robótica no SESI, e à professora Cássia Ribeiro da Costa Silva, autora do livro Representações Sociais sobre a Criança Disléxica em Contextos Formais de Educação.

Alex Dantas apresentou cinco moções de aplauso a pastores das igrejas Assembleia de Deus Brás, localizadas em diversos bairros da cidade. Já Gustavo Bagnoli apelou à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) pelo início imediato da entrega de correspondências no bairro Aranha Oliveira, diante do atraso no cronograma.

Arnaldo Alves prestou homenagem à instrumentista e cantora mirim Heloísa Barros Oliveira, que se apresentou no Festival Raízes ao lado da cantora sertaneja Bruna Viola. O vereador Tikinho TK manifestou aplauso a Jesus Valentim Sanches Maioral, conhecido como Ge da Farmácia. De autoria do vereador Isac Sorrillo, foram aprovadas moções de aplauso às organizações das Festas das Crianças realizadas no Jardim das Orquídeas e no Parque Zabani.

Entre as manifestações de caráter político, Juca Bortolucci encaminhou moção de apelo ao presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, pedindo um amplo diálogo com deputados e senadores para evitar impactos negativos do Decreto Federal nº 12.686/2025, que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva. No mesmo sentido, o vereador Cabo Dorigon apresentou moção de protesto ao Governo Federal contra o decreto, apontando insuficiências na garantia da verdadeira inclusão educacional.

Moções

Durante a sessão, o vereador Tikinho TK também realizou a entrega das moções de aplauso aprovadas anteriormente. O parlamentar homenageou o cantor Tiago Santana dos Santos, reconhecido pelo destaque em sua trajetória musical, e o músico Rennan, cantor, compositor e intérprete que vem ganhando projeção nacional. As homenagens, formalizadas por meio das Moções de Aplauso nº 190/2025 e nº 219/2025, ressaltaram o talento e a dedicação dos artistas barbarenses à música.

Tribuna

A Tribuna Livre da sessão contou com a presença do tenente Brustolin, novo comandante do 16º Grupamento de Bombeiros de Santa Bárbara d’Oeste, que fez sua primeira participação oficial na Câmara.

Posse

A reunião também marcou a posse do vereador suplente Jeová Depósito Migração, que assumiu temporariamente a vaga do vereador Isac Sorrillo, afastado por motivos de saúde.

Leia + sobre política regional