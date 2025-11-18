Idoso em alta- Os vereadores da Câmara Municipal de Americana aprovaram em primeira discussão por unanimidade, durante a sessão ordinária realizada nesta terça-feira (18) no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, o projeto de lei nº 133/2025, de autoria do vereador Gualter Amado (PDT), que cria o Programa Municipal de Acompanhamento Digital do Idoso – “Conecta 60+”.

De acordo com o autor, o projeto tem o objetivo de alfabetizar digitalmente idosos, com ênfase em uso de smartphones, aplicativos de mensagens, internet e serviços públicos digitais, estimulando o acesso a ferramentas digitais para comunicação com familiares, serviços de saúde, instituições bancárias e programas sociais. Além disso, pretende prevenir golpes e fraudes eletrônicas contra idosos, por meio de oficinas educativas e materiais informativos, e favorecer a inclusão social, a redução do isolamento e a melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa.

Golpes nos idosos

Gualter Amado destaca o aumento da frequência do número de golpes digitais como um dos motivos da propositura. “A falta de conhecimento digital aumenta a vulnerabilidade dos idosos a golpes e fraudes, problema que cresce em todo o país. A capacitação proposta neste projeto atua tanto na promoção da autonomia e qualidade de vida quanto na prevenção de crimes contra essa faixa etária”, comentou.

O texto do projeto prevê que as atividades serão realizadas em parceria com universidades, escolas técnicas, entidades do terceiro setor, órgãos públicos e voluntários capacitados. As oficinas poderão ser ministradas em espaços públicos, como Centros de Convivência do Idoso, escolas municipais, bibliotecas públicas e unidades de saúde.

Título de cidadania

O projeto de decreto legislativo nº 29/2025, de autoria do vereador Levi Rossi (PRD), que concede título de cidadão americanense ao Bispo Samuel de Cássio Ferreira, foi aprovado com dezessete votos favoráveis e duas ausências.

Denominações

Foram aprovadas por unanimidade em primeira discussão as seguintes denominações de espaços públicos:

Foi aprovado por unanimidade em primeira discussão o projeto de lei nº 144/2025, de autoria do vereador Fernando da Farmácia (PSD), que denomina “Unidade de Pronto Atendimento Doutor Carlos Gomes Ramos”, a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Jardim São José.

Foi aprovado por unanimidade em primeira discussão o projeto de lei nº 149/2025, de autoria do vereador Marcos Caetano, que denomina Praça Pública “Josué Favaro”, o sistema de lazer 01, localizada na Av. Rogério Zanaga de Camargo Neves s/n, Jardim das Orquídeas.

Transparência de dados na Área Azul

Foi aprovado com dezenove votos favoráveis em segunda discussão o projeto de lei nº 127/2025, de autoria do vereador Thiago Brochi (PL), que altera a lei nº 5.926/2016, que dispõe sobre a operação do sistema de estacionamento rotativo pago, denominado Área Azul, no município de Americana.

No texto, o autor prevê que a prefeitura publique em seu site oficial um relatório contendo informações detalhadas sobre a Área Azul, com a quantidade de multas aplicadas mensalmente no sistema; o valor total arrecadado, entre tarifas e multas; e a destinação dos recursos arrecadados, detalhando a aplicação desses recursos obtidos.

Adiamento

A vereadora Talitha de Nadai (PDT) formulou o primeiro pedido de vista ao projeto de lei nº 131/2025, de autoria do vereador Renan de Angelo (Podemos), que cria o Programa Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Fibromialgia, Síndrome da Fadiga Crônica, Síndrome Complexa de Dor Regional e outras doenças correlatas.

O vereador Levi Rossi (PRD) formulou o primeiro pedido de vista ao projeto de lei nº 145/2025, de autoria própria, que denomina Praça Pública “Pastora Suely Aparecida do Prado Torrezan”, o sistema de lazer nº 01, localizado no Jardim Governador Mário Covas II, e o sistema de lazer nº 01, localizado no Jardim Governador Mário Covas III.

Requerimentos

Foram aprovados por unanimidade os seguintes requerimentos:

992/2025 – PASTOR MIGUEL PIRES

Requer informações e providências acerca das ações e do atendimento a pacientes com diabetes no Município de Americana.

993/2025 – JUNINHO DIAS

Requer informações sobre o trâmite de solicitação e fornecimento de medicamentos de responsabilidade do Estado.

994/2025 – JUNINHO DIAS

Requer informações sobre o cronograma e planejamento de podas de árvores em Americana.

995/2025 – JUNINHO DIAS

Requer informações sobre parcerias e programas de incentivo a micro e pequenos empreendedores no Município.

996/2025 – JUNINHO DIAS

Requer informações sobre políticas públicas e programas de combate ao racismo no Município.

997/2025 – JUNINHO DIAS

Requer informações sobre a estrutura física e o cronograma de manutenção dos centros históricos e pontos de memória de Americana

998/2025 – JUNINHO DIAS

Requer informações sobre à realização de sessões de terapia no município, conforme especifica.

999/2025 – JUNINHO DIAS

Requer informações sobre à fiscalização da atuação de grandes empresas na região e no Município de Americana, conforme especifica.

1000/2025 – JUNINHO DIAS

Requer informações sobre a manutenção do Teatro Municipal de Americana “Lulu Benencase”

1001/2025 – JUNINHO DIAS

Requer informações sobre o Programa Aluguel Social no Município de Americana.

1002/2025 – JACIRA CHAVARE

Requer informações sobre terreno da antiga UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Santa Cruz

1003/2025 – MARCOS CAETANO

Requer informações e providencias sobre às manutenções, limpeza e acessibilidade do Parque Zoológico Engenheiro Cid Almeida Franco.

1004/2025 – RENAN DE ANGELO

Requer informações sobre o encaminhamento, fiscalização e instituições cadastradas para o cumprimento de pena de prestação de serviço comunitário no Município.

1005/2025 – RENAN DE ANGELO

Solicita informações sobre a existência e o planejamento de instalação de câmeras de segurança e monitoramento nas praças de esporte do município.

1006/2025 – RENAN DE ANGELO

Solicita informações sobre a possibilidade de realização de um mutirão de busca ativa de vazamentos pelo DAE e índice de perdas hídricas.

1007/2025 – RENAN DE ANGELO

Solicita informações sobre as reclamações e denúncias registradas na Ouvidoria da Saúde, o tempo de resposta e o acompanhamento das demandas.

1008/2025 – RENAN DE ANGELO

Solicita informações sobre o planejamento, execução e manutenção da sinalização de solo (horizontal) em vias do Município de Americana.

1009/2025 – RENAN DE ANGELO

Solicita informações sobre o projeto e o planejamento para a revitalização completa da Praça de Esportes _Gilberto Antônio Cremasco_ (Vila Jones).

1010/2025 – GUALTER AMADO

Requer informações anteriormente solicitadas por meio dos Requerimentos nº 783/2025 e nº 888/2025, referentes à Empresa Estapar, atual responsável pela gestão do estacionamento rotativo (Área Azul) no município de Americana.

1011/2025 – LEVI ROSSI

Requer informações sobre a possibilidade de realização de estudos técnicos para intervenção no sistema viário e trânsito da Avenida Nicolau João Abdalla, nos trechos entre à Avenida Atílio Dextro e à Rua José Nicoletti, nos acessos aos bairros Jaguari, Nova Carioba, Cariobinha e região do Pós-Anhanguera, em Americana.

1012/2025 – LEVI ROSSI

Requer informações sobre a fila de espera, oferta e capacidade operacional para realização de cirurgias de catarata no município de Americana.

1013/2025 – LEVI ROSSI

Requer informações sobre a oferta e a fila de espera para realização de escleroterapia com espuma no município de Americana.

1014/2025 – LEVI ROSSI

Requer informações sobre a oferta e a fila de espera para realização de Ultrassom de Doppler Venoso no município de Americana.

1015/2025 – GUALTER AMADO

Requer reiterar pedido de informações constante do Requerimento nº 327/2025 “Requer informações referente ao aumento tarifário e do subsídio do transporte público coletivo”.

1016/2025 – TALITHA DE NADAI

Requer informações sobre melhorias na Avenida Brasil.

1017/2025 – TALITHA DE NADAI

Requer informações sobre ações, políticas públicas e programas voltados à saúde dos meninos e adolescentes no município de Americana.

1018/2025 – ROBERTA LIMA

Requer informações sobre animais aptos à doação e adotados sob os cuidados do Centro de Controle de Zoonoses – CCZ de Americana

1019/2025 – JUNINHO DIAS

Requer informações sobre o atendimento na Educação Infantil no município, conforme especifica.

1020/2025 – PROFESSORA JULIANA

Requer ao Poder Executivo informações sobre serviços de saúde em Oncologia e Hemodiálise no Município de Americana.

1021/2025 – PROFESSORA JULIANA

Requer ao Poder Executivo informações sobre a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Município de Americana e outras informações.

1022/2025 – LEONORA PÉRICO

Requer informações sobre ações de conscientização e combate ao racismo na rede municipal de ensino.

1023/2025 – RENAN DE ANGELO

Solicita autorização do Plenário para viagem oficial a Brasília – DF, com custeio de despesas, para captação de recursos e agenda institucional

1027/2025 – JEAN MIZZONI

Requer informações sobre ações de prevenção e combate à dengue no município de Americana

Moções

Foram aprovadas por unanimidade as seguintes moções:

921/2025 – LUCAS LEONCINE

Congratulação ao Clube Atlético Ipiranga Americana pela vitória da equipe sub-9 na Copa Zico de Futebol da base 2025.

922/2025 – JACIRA CHAVARE

Moção de aplausos ao senhor João Marcos do Nascimento pelos 26 anos de trabalho como servidor público na Prefeitura de Americana

923/2025 – LUCAS LEONCINE

Congratulação ao Jornal O JOGO pela realização da 14ª edição de 2025 do Novembro Azul O Jogo/Colorado, no bairro Conserva.

924/2025 – LUCAS LEONCINE

Congratulação ao Colorado Esporte Clube Americana pela realização da 14ª edição de 2025 do Novembro Azul O Jogo/Colorado, no bairro Conserva.

925/2025 – LUCAS LEONCINE

Congratulação ao locutor esportivo Jota Júnior pelo apoio à 14ª edição de 2025 do Novembro Azul O Jogo/Colorado, no bairro Conserva.

928/2025 – THIAGO BROCHI

Aplausos às vereadoras de Americana, em reconhecimento à atuação feminina nos 100 anos da Câmara Municipal.

929/2025 – JACIRA CHAVARE

Moção de aplausos ao senhor Antonio Marcos Simões pelos 13 anos de trabalho como servidor público na Prefeitura de Americana

930/2025 – JACIRA CHAVARE

Moção de aplausos ao senhor Vinevaldo Gomes Costa pelos 23 anos de trabalho como servidor público na Prefeitura de Americana.

931/2025 – JACIRA CHAVARE

Moção de aplausos ao senhor Aparecido Fogaça da Silva pelos 34 anos de trabalho como servidor público na Prefeitura de Americana.

932/2025 – JACIRA CHAVARE

Moção de aplausos ao senhor Adevaldo Matheus da Silva pelos 26 anos de trabalho como servidor público na Prefeitura de Americana.

933/2025 – JACIRA CHAVARE

Moção de aplausos ao senhor Antonio de Souza Bueno pelos 26 anos de trabalho como servidor público na Prefeitura de Americana.

934/2025 – JACIRA CHAVARE

Moção de aplausos à senhora Silvia Maria de Campos Machado pelos 39 anos de trabalho como servidora pública na Prefeitura de Americana.

935/2025 – GUTÃO DO LANCHE

Moção de Aplausos ao atleta Davi Lucca Leme, que vem se destacando de forma admirável no esporte, como lutador de artes marciais de jiu-jitsu.

936/2025 – PASTOR MIGUEL PIRES

Moção de aplausos ao Estabelecimento “SANTANA LANCHES” pelos 20 anos de atividades e contribuição a nossa Cidade.

937/2025 – THIAGO BROCHI

Aplausos aos Policiais Militares da 1ª Companhia do 19° Batalhão de Polícia Militar do Interior, pelo excelente trabalho e pela atuação brilhante no compromisso com a segurança da sociedade americanense e paulista.

938/2025 – THIAGO BROCHI

Aplausos aos Policiais Militares da 2ª Companhia do 19° Batalhão de Polícia Militar do Interior, pelo excelente trabalho e pela atuação brilhante no compromisso com a segurança da sociedade americanense e paulista.

939/2025 – RENAN DE ANGELO

Moção de Aplauso a Renata Liberalesso Tim Martins e Orides Liberalesso Pimenta pela idealização e realização do evento social e educativo Doce Atitude.

941/2025 – LÉO DA PADARIA

Moção de aplausos aos ganhadores da categoria Crônica Mirim/Infantojuvenil do Festival de Literatura de Americana (FLIAM).

942/2025 – LÉO DA PADARIA

Moção de aplausos aos ganhadores da categoria Crônica Jovem/Adulto do Festival de Literatura de Americana (FLIAM).

943/2025 – LÉO DA PADARIA

Moção de aplausos aos ganhadores da categoria Poesia Mirim/Infanto-juvenil do Festival de Literatura de Americana (FLIAM).

944/2025 – LÉO DA PADARIA

Moção de aplausos aos ganhadores da categoria Poesia Jovem/Adulto do Festival de Literatura de Americana (FLIAM).

945/2025 – LÉO DA PADARIA

Moção de Aplausos pela organização e realização da primeira edição do Festival de Literatura de Americana (FLIAM).

946/2025 – LÉO DA PADARIA

Moção de apoio a emenda n° 2 à PEC 52/2023, que trata do direito à inclusão educacional de pessoas com deficiência (PcD) e a importância de garantir o direito de escolha das famílias.

948/2025 – TALITHA DE NADAI

Moção de aplausos para a equipe Natação Americana pelos resultados expressivos no Campeonato Paulista Infantil de Verão “Troféu Major Sylvio de Magalhães Padilha”, realizado em Catanduva.

950/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Alana Costa Evangelista pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

951/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Alice Almeida do Nascimento pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

952/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Alice de Souza Alves pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas.

953/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Alice Rosa Bueno pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

954/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Alícia Felix Brandão pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

955/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Anna Clara Vasconcelos dos Reis pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

956/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Anna Lívia Penha Cucatti pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

957/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Beatriz Malta Pereira Sarro pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

958/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Carolina Mendes Luz pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas das Maravilhas”.

959/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Caroline Camargo de Almeida pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas das Maravilhas”.

960/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Cecília Tibúrcio Reis pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas das Maravilhas”.

961/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Eloah Pessoa Machado pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

962/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Eloyse Salvieti Ribero pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

963/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Emanuele Nascimento Fonseca pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

964/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Emanuelly de Araújo Evangelista pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

965/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Emanuelly Sabojan Gonçalves pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

966/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Emilly Prodossimo Fidelis pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

967/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Emylly Francyny Valentim Montrazio pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

968/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Ester Pereira da Rocha pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

969/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Evelin Antonelle Percio do Nascimento pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

970/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Helena Mendes Guimarães pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

971/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Heloisa Alves de Souza pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

972/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Heloísa Justo da Silva pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

973/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Heloísa Mirela de Souza Andrade Lima pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

974/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Heloiza dos Anjos pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

975/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Isabella Xavier da Rocha pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

976/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Isabelly Fernandes de Sousa dos Santos pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

977/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Isadora Brajeon Whitehead pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

978/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Iza Maria Dias pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

979/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Iza Rosemary da Silva pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

980/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Jhenyfer Duram Pelissari pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

981/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Kamille Guedes dos Santos pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

982/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Kemilly Carvalho Dias pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

983/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Lanay Victória Nardotto Luz pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

984/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Larissa Paes de Oliveira pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

985/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Laura da Silva Fonseca pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

986/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Laura Pereira Dezani pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

987/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Laura Zanini pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

988/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Lavínia Santana Alves pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”

989/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Letícia de Oliveira Peres pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

990/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Luciana Alessandra Laura Socore pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

991/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Luiza Rodrigues Paina pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

992/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Luthyeli Vitória de Melo pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

993/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Manuella Vitória Barrado Garcia pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

994/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Maria Alice Rodrigues Miranda pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

995/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Maria Cecília Gomes Romão pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

996/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Maria Clara Rodrigues Miranda pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

997/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Maria Eduarda de Oliveira pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

998/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Maria Luísa de Lima pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

999/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Mayne Cristina Tondin pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

1000/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Miriã Bizachi pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

1001/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Nicole de Souza Girella da Silva pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

1002/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Pietra Vitória dos Santos pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

1003/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Rebeca Souza Santos pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

1004/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Sara dos Santos de Freitas pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

1005/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Sofia Manuela Sinani Araona pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

1006/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Sofia Padilha de Souza pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

1007/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Sophia Claus de Brito pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

1008/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Sophia Elloa Dantas Batista pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

1009/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Sophia Proveza Liberato pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

1010/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Thais Britani Araona Sinoni pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

1011/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Thays Oliveira Depizzol pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

1012/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Theodora Tibúrcio dos Reis pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

1013/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Valentina Medeiros Dantas pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

1015/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Vitória Castro Gomes Liberato pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

1016/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Yasmin da Silva Duarte pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

1017/2025 – JUNINHO DIAS

Moção de Aplauso à Yasmin da Silva Xavier pela participação como bailarina no espetáculo de ballet “Alice no País das Maravilhas”.

1021/2025 – PASTOR MIGUEL PIRES, LEONORA PÉRICO, LEVI ROSSI, MARCOS CAETANO

Moção de Aplauso à Secretaria de Cultura e Turismo pela realização do primeiro festival “Celebra Americana

1023/2025 – GUTÃO DO LANCHE

Moção de Aplausos a Maurício Gonçalves Biar e Eloisa Luciana Baldo Biar, em comemoração aos 29 anos da Distribuidora Biágua.

1025/2025 – TALITHA DE NADAI

Moção de aplausos à Paróquia Santo Antônio de Pádua pela realização da Ação Comunitária “Solidariedade e Amor”.

1026/2025 – PASTOR MIGUEL PIRES, LEONORA PÉRICO, LEVI ROSSI, MARCOS CAETANO

Moção de Aplauso à AD Americana e Banda, pela apresentação no festival “Celebra Americana”.

1027/2025 – PASTOR MIGUEL PIRES, LEONORA PÉRICO, LEVI ROSSI, MARCOS CAETANO

Moção de Aplauso à CFW – Comunidade da Fé Worship, pela apresentação no festival “Celebra Americana”.

1029/2025 – PASTOR MIGUEL PIRES, LEONORA PÉRICO, LEVI ROSSI, MARCOS CAETANO

Moção de Aplauso à IEQ da Colheita pela participação no evento Celebra Americana.

1030/2025 – PASTOR MIGUEL PIRES, LEONORA PÉRICO, LEVI ROSSI, MARCOS CAETANO

Moção de Aplauso à igreja Freedom Americana pela participação no evento Celebra Americana

1031/2025 – PASTOR MIGUEL PIRES, LEONORA PÉRICO, LEVI ROSSI, MARCOS CAETANO

Moção de Aplauso à Lariene Prata, pela apresentação no festival “Celebra Americana”.

1032/2025 – PASTOR MIGUEL PIRES, LEONORA PÉRICO, LEVI ROSSI, MARCOS CAETANO

Moção de Aplauso ao Sexteto, pela apresentação no festival “Celebra Americana”.

Indicações

As 298 indicações incluídas na pauta serão encaminhadas ao Poder Executivo para análise e atendimento.

