Vereador Pelé sugere monitoramento em passarela de Nova Odessa

Parlamentar cita ocorrido de assalto em passagem de pedestres recém-inaugurada e que liga Centro ao Jardim Flórida

O vereador Elvis Garcia-Pelé (PL) está propondo uma Indicação sugerindo que a Prefeitura de Nova Odessa instale câmeras de monitoramento na passarela de pedestres sobre a linha férrea, ligando a Praça Central José Gazzetta com o bairro Jardim Flórida.

Inaugurada no último dia 10, a estrutura metálica tem extensão total de 243 metros e mais de 31 toneladas de aço permanentemente iluminada por um sistema de energia solar fotovoltaica, 100% renovável, garantindo autonomia energética, visibilidade noturna e redução de custos com manutenção.

A Indicação, nº 51/2026, aponta a necessidade de reforçar a segurança no local. Segundo o parlamentar, a nova passarela foi construída pela concessionária Rumo com o objetivo de garantir mais acessibilidade e segurança aos moradores, mas a instalação de câmeras é fundamental para ampliar a proteção dos usuários.

Sugestão

A sugestão ocorre após uma mulher ter sido atacada por criminosos na passarela no domingo (22) e teve roubado o aparelho de telefone celular. “Foi importante a construção da passarela. Bem feita e bem iluminada, mas precisa ter segurança total aos pedestres”, defende Pelé.

Na justificativa, o vereador destaca que “o sistema de monitoramento permitirá que a Guarda Municipal acompanhe em tempo real qualquer ocorrência, possibilitando resposta mais rápida e eficaz diante de eventuais situações de risco”.

A indicação foi encaminhada ao prefeito municipal, com pedido para que os setores competentes analisem e providenciem a instalação dos equipamentos, atendendo a uma demanda apresentada por munícipes da região do Jardim Flórida.

