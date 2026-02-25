Bebês da rede municipal de Hortolândia também recebem kits escolares

Prefeitura encerrou, nesta segunda-feira (23), cerimônias de entrega de uniformes e materiais escolares, que beneficiarão os 25 mil estudantes municipais

Em Hortolândia, os bebês matriculados nas escolas de Educação Infantil também recebem uniformes e materiais escolares, fornecidos gratuitamente pela Prefeitura. A entrega dos kits, no início do ano letivo, é uma ação que beneficia todos os 25 mil estudantes municipais, sejam eles crianças que estão no Ensino Fundamental, sejam estudantes da EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Três cerimônias, realizadas na região do Jd. Nova Hortolândia, marcaram, nesta segunda-feira (23/02), o encerramento dos eventos oficiais de entrega de kits escolares, com a presença de gestores municipais. O prefeito José Nazareno Zezé Gomes participou de duas delas e agradeceu a presença expressiva da comunidade, tanto na Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) José Tenório da Silva, no Jd. Nossa Senhora Auxiliadora, quanto na Emeief João Carlos do Amaral Soares, no Jd. Nova Hortolândia. Juntos, os dois eventos reuniram mais de 250 pessoas, entre pais, responsáveis, crianças, profissionais da Educação e representantes do Executivo e do Legislativo. Outra escola que recebeu evento de entrega de kits foi a Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Janilde Flores Gaby do Vale, na Vila Real.

“Procuramos gastar bem o dinheiro público. Quando a gente entrega o uniforme para vocês, sabemos que estamos dando também uma identificação para as crianças, com as cores da escola de nossa rede municipal. Entregar o uniforme não é nenhum favor. É a gente devolvendo o imposto que vocês pagam. Cuidamos também da merenda escolar, que tem muita qualidade, e das vagas em creche. Não queremos nenhuma criança, de zero a três anos, fora da escola. Vamos abrindo vagas, seja construindo novas creches, ou contratando uma OSC (Organização da Social Civil), como a Associação Maria do Carmo, ou contratando pelo Bolsa Creche. Fico feliz com a presença de vocês, com tanta gente aqui, porque a família precisa participar da vida da criança na escola. Quando vocês tiverem alguma reivindicação e sugestão, podem encaminhar para a diretora, que ela entregará para a secretária de Educação e para nós”, afirmou o prefeito.

A professora Simone Locatelli, secretária de Educação, Ciência e Tecnologia, agradeceu pelo investimento na área. “A educação de Hortolândia só é reconhecida porque tem uma gestão que a apoia”, afirmou ela.

Aprovação da comunidade escolar

A entrega dos kits escolares, com material completo e itens de boa qualidade, no começo do ano letivo e para todos os inscritos na rede municipal, foi uma ação bem-recebida pela comunidade escolar.

Para a mãe de Gabriel Henrique, aluno do Berçário, a educadora infantil Aline Bianca Ferreira dos Santos, de 32 anos, além de identificação, o uniforme representa praticidade e economia, e os materiais, importante ferramenta de desenvolvimento do filho de 7 meses de idade.

Com o filho Miguel, de 3 anos, estudando no Maternal, a dona de casa Noemy Fernandes, de 33 anos, diz que a entrega dos kits escolares é um apoio. “É importante para nós. Meu filho gosta do uniforme. É muito prático”, explicou ela.

A dona de casa Caroline Rodrigues, de 28 anos, tem duas filhas na rede municipal – Helena, de 5 anos, no 1º ano, e Heloísa, de 5 anos, no Jardim II, e também aprovou a entrega. “Para a gente, a entrega dos kits escolares é algo bom. Não preciso comprar nada. A gente acaba economizando bastante. O material vem com bastante qualidade. Se for pegar a lista, daria uns R$ 200 ou R$ 300. O uniforme também é bom. O tecido da camiseta é levinho e gostoso, seca rápido. Muito bom em dias de calor. O tecido do short saia é muito gostoso também”, comentou a moradora do Parque do Horto.

Kits de uniformes

A ação de entrega dos kits de uniformes escolares decorre do trabalho conjunto de pelo menos três secretarias municipais: Educação, Ciência e Tecnologia, Governo e Inclusão e Desenvolvimento Social, conforme explicou a primeira-dama e secretária de Inclusão e Desenvolvimento Social, Maria dos Anjos Assis Barros, aos que compareceram aos eventos. Os uniformes são fruto de um projeto social de qualificação profissional de bolsistas, que confeccionam os itens enquanto aprendem uma nova profissão.

“Os uniformes são todos confeccionados na cidade em um centro de qualificação profissional da Prefeitura. São feitos por bolsistas que ajudam, fazendo estas costuras, e ainda recebem um valor por elas. Saem preparadas para atuar em qualquer setor da costura. Enquanto estamos aqui entregando os uniformes de verão, elas estão confeccionando os de inverno para trazer mais conforto para as famílias. Isso é importante para elas, para as famílias aqui e para as nossas crianças também. Assim, ficam todas iguais e identificadas”, afirmou a secretária.

Enquanto aprendem, as bolsistas do Programa “Acerte” recebem um benefício mensal no valor de R$710,00, além de uma cesta básica e Vale Transporte. A jornada de estudos no CQP da Prefeitura, no Jd Terras de Santo Antonio, é de quatro horas diárias de aprendizado profissional, durante o Curso de Costura Industrial.

Kits escolares

Cada escola tem cronograma próprio de entrega dos kits escolares. Em algumas delas, apesar do término das cerimônias, a distribuição continua sendo feita.

No kit de uniformes de verão, o estudante recebe uma bermuda ou um short saia e duas camisetas, conforme a idade e as medidas anotadas previamente. Os kits de uniformes de inverno, contendo casaco e calça comprida, já estão em produção pela Prefeitura e serão entregues posteriormente, entre abril e maio deste ano.

Os kits de materiais escolares também estão sendo distribuídos. Alguns são de uso coletivo e permanecem na escola; outros são de uso individual, sendo levados para casa, dentro de uma mochila nova, pelo estudante. Conforme a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, todos eles foram organizados de modo a atender as necessidades de cada modalidade de ensino e faixa etária. Os kits contêm itens como cadernos, lápis, borracha, apontador, tesoura, cola, lápis de cor, tinta guache e estojo para guardar o material.

