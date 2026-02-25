Após anunciar superávit de R$ 81 milhões em 2025, a prefeitura de Americana informou que a capacidade de investimento para 2026 (recursos a serem aplicados no município) deve ficar perto de R$ 90 milhões.

O governo destacou a conclusão de 2 novas UBSs, avanços no recapeamento de ruas, novo Centro Autista e ações na área de Educação (2 creches).

De acordo com a equipe técnica da área de Orçamento, a capacidade de investimento do município de Americana é de 6% sobre a receita estimada pela Lei Orçamentária de 2026.

Podemos destacar a realização de investimentos na construção de duas novas Unidades Básicas de Saúde, uma delas no Jardim da Balsa e outra no Jardim Jacyra, que devem ser viabilizadas por meio do PAC.

A construção do Centro de Referência do Autista, além da construção de duas creches: na região da Praia Azul e no Jardim da Balsa.

Também é importante salientar que todos os serviços públicos disponibilizados à população serão mantidos com a eficiência necessária ao atendimento satisfatório dos munícipes, cabendo, portanto, citar:

Destaques em Americana

Na Saúde: manutenção do contrato OS, responsável pela gestão do Hospital Municipal, Unacon, UPA São José, UPA Dona Rosa e PA Zanaga; manutenção das UBS; manutenção do custeio pelo Consórcio Cismetro;

Na Educação: manutenção das unidades escolares e programas iniciados nesta gestão (Sala MAKER, apostilas, kit de material escolar, Google for Education);

Obras Públicas e Serviços Urbanos: continuidade do Programa de Recape; equipes de manutenção; manutenção de contratos da Limpeza Pública; serviços de tapa buraco, pintura de vias, com a manutenção dos programas já iniciados.

Quanto aos investimentos do DAE de Americana para o ano de 2026, ficarão centrados, principalmente, nas obras previstas no plano de ação do Programa DAE em Ação pela Água.

Por fim, o valor total de repasse para pagamento de precatórios em 2025 foi de R$ 61,664milhões. Com relação ao exercício de 2026, tendo por base a Emenda Constitucional nº136, de 9 de setembro de 2025, deverão ser repassados ao Tribunal de Justiça para pagamento de precatórios R$ 29,183 milhões.

