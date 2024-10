Os vereadores eleitos em Americana somaram 44.462 votos na votação do último domingo. Um número expressivo se comparado com as eleições anteriores.

Foram 15 nomes que receberam mais de 2 mil votos. Na eleição anterior, apenas um- o mesmo campeão deste ano Jr Dias- havia recebido mais de 2 mil votos.

Agora também foram 31 nomes que receberam mais de mil votos- contra 17 na eleição anterior. O fato de ter menos candidatos ajudou nessa concentração de votos.