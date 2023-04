Vereador pede cabine de descanso para motoboys em Santa Bárbara

O vereador Kifú (PL) foi autor do documento que já foi aprovado na Câmara Municipal, por meio do qual indica que o Poder Executivo promova a implantação de ponto de apoio aos motoboys e motofretistas de Santa Bárbara d’Oeste. O parlamentar já havia sugerida que um local destinado a esses profissionais fosse criado pela empresa Ifood, que atua no ramo de entrega de refeição por meio da internet, ou pelo Tivoli Shopping, local onde ocorre grande aglomeração desses trabalhadores.

“O número de motoboys aumentou muito nos últimos anos em nossa cidade, que precisa promover melhores condições de trabalho a essa categoria”, afirmou Kifú, ressaltando que, hoje, é comum encontrar motoboys à espera de uma nova entrega sob árvores ou coberturas improvisadas na avenida Santa Bárbara. O parlamentar também destaca que pontos de apoio a esses profissionais, com assentos, sanitário, bebedouros e tomadas para carregar o celular, já estão disponíveis em outras cidades.

Em maio de 2022 o vereador Juninho Dias também propôs um projeto de lei semelhante e que foi retirado por vício de iniciativa. Na ocasião, o parlamentar solicitava pontos de apoio que protegeriam os trabalhadores do sol, da chuva, poderiam recarregar o celular, encher os pneus e descansar.

