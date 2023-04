Comunidade rural de Americana recebe apresentação cultural inédita

Nesta semana, os moradores de Americana que residem no Assentamento Milton Santos, que fica na área rural da cidade, irão receber uma apresentação cultural inédita. O local fará parte de um roteiro cultural, que irá receber a Cia Pé de Cana, que está promovendo a turnê itinerante “Pé na Roça”, voltada exclusivamente para comunidades rurais no interior de São Paulo.

O espetáculo Xinfrim, que será apresentado, foi criado com base nas experiências pessoais adquiridas em viagens e pesquisas pelo Brasil, realizada pela Cia Pé de Cana. O cenário é composto por uma Kombi, que representa a casa da trupe e traz o contexto cotidiano por eles vividos. Já o picadeiro, montado junto a Kombi, carrega uma energia repleta de histórias de viagens, trazendo o público para dentro da atmosfera mambembe.

De acordo com o produtor e também integrante de trupe, Hugo Leonardo Delariva de Paulo, todos os lugares contextualizados no projeto estão em situação de vulnerabilidade social e tem em seu contexto a agricultura familiar e a luta pelo direito à terra. “As escolhas dessas áreas rurais para atuar vão de encontro ao perfil e características que Cia desenvolveu no decorrer de sua trajetória”, explica.

Ainda segundo ele, algumas horas antes de cada espetáculo haverá um cortejo, onde todo grupo circulará pelas ruas e bairros das localidades escolhidas para a apresentação com um mini trio elétrico, que é a própria kombi, uma banda de metais, com saxofone, trompete, trombone, bateria e um locutor que convidará o público para o local do espetáculo. “Além disso, junto a cada apresentação serão oferecidas para comunidade oficinas formativas de circo, para pessoas a partir de 10 anos de idade. “Esta oficina oferecerá aos participantes uma experiência inicial ao circo, onde serão ensinadas algumas técnicas e modalidades para serem experimentadas da maneira mais ampla possível”, destacou.

As atividades, que acontecem neste dia 15 de abril durante todo o dia junto ao Assentamento Milton Santos é aberta ao público e gratuita.

O projeto conta com apoio do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual de Cultura e acontece através do ProAc (Programa de Ação Cultural de São Paulo). A turnê compreenderá no total a apresentação em seis cidades da região e um mini documentário.

