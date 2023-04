O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe, nesta sexta-feira (14), o show musical da banda Queen Tribute Brazil

que tem mais de 30 anos de estrada. Pioneira de cover de Queen no Brasil, a banda é vencedora do Prêmio Profissionais da Música na categoria cover e se apresenta em Americana às 20h. Os ingressos custam entre R$ 30,00 e R$ 60,00 e estão à venda na bilheteria do teatro e pelo site www.entravip.com.br .

O Queen Tribute Brazil foi formado em 1991, com apoio da gravadora EMI e de fãs clubes brasileiros. Com um minucioso trabalho de execução, sonoridade e figurinos, a banda resgata com fidelidade clássicos como “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “Under Pressure”, “Radio Ga Ga”, “We Are the Champions”, “Love of My Life”, “Another One Bites the Dust”, “Somebody to Love”, “I Want to Break Free”, “The Show Must Go On” e “Don’t Stop Me Now”, entre outras.

A performance da banda levou ao convite, em 2018, para participar da festa de lançamento do filme “Bohemian Rhapsody”. O grupo foi vencedor, em 2021, da categoria bandas covers do “Prêmio Profissionais da Música” e em 2022 recebeu moções de congratulações das Câmaras Municipais de Americana e de Lençóis Paulista.

O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, bairro Jardim Girassol. Mais informações pelo telefone (19) 3461-3045.

