Café: vilão ou aliado da saúde

Mundialmente apreciado, o café é a segunda bebida

mais consumida no mundo, perdendo lugar apenas para a água. E no Brasil não seria diferente: números coletados pela Associação Brasileira da Indústria de C (ABIC) revelam que, entre novembro de 2021 e outubro de 2022, os brasileiros consumiram 21,3 milhões de sacas, sendo que cada saca representa, aproximadamente, 500 litros de c. Mas afinal, faz bem ou mal para a saúde?

Segundo a médica de família e consultora da Kipp Saúde, Clarissa Willets, há mais benefícios do que malefícios no seu consumo, desde que seja em quantidade segura. “Alguns estudos mostram que o consumo de até cinco xícaras de café (50ml cada) por dia está associado, por exemplo, à redução do risco de algumas doenças crônicas, como diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. Isso sem contar que essa bebida possui centenas de substâncias ativas que podem reduzir o que chamamos de “estresse oxidativo”, modulando o metabolismo da glicose e gorduras e melhorando o bioma intestinal”, explica.

O segredo está na quantidade

“A bebida é praticamente livre de contraindicações, mas é bom lembrar que em excesso, qualquer coisa pode fazer mal”, diz Clarissa. A médica comenta ainda que o perigo está na cafeína que, se ingerida em excesso, pode ocasionar sérios problemas, como ansiedade, tremor, taquicardia, dor de cabeça e aumento da pressão arterial. “Em todo caso, sempre deve ser consumido com moderação”, recomenda.

O efeito da cafeína no corpo

Embora com mais de cem substâncias, a cafeína é a mais popular e seus efeitos mais conhecidos, afinal, é a substância psicoativa mais consumida no mundo, graças não somente ao café, já que está presente também no chá, no cacau, na erva mate e no guaraná. “O consumo pesado pode trazer muitos eventos adversos, potencialmente graves, especialmente o consumo episódico de bebidas energéticas em associação ao álcool. Assim, recomenda-se limitar o consumo para 400mg/dia para adultos e 200mg/dia para gestantes e lactantes”, diz.

Quando tomada pura, a cafeína pode aumentar a pressão arterial. No entanto, esse aumento não foi visto em estudos com bebidas ricas em cafeína, possivelmente porque outros componentes do café, como o ácido clorogênico, contrabalanceiam os efeitos da substância. “Muitos estudos suportam evidências de que o café e a cafeína não aumentam o risco de câncer. Ao contrário, o café parece associar-se ao risco menor de cânceres de pele, mama, endométrio e fígado. Outro ponto interessante é que o café pode ser aliado na perda de peso e controle de diabetes, pois estudos metabólicos sugerem que ele pode melhorar o balanço energético, reduzindo o apetite e aumentando gasto energético”, finaliza.

Sobre a Kipp Saúde

Lançada em 2021, a Kipp Saúde é uma empresa do Grupo Omint que chega ao mercado com a missão de oferecer um novo jeito de cuidar das pessoas, destacando principalmente o acompanhamento contínuo da saúde. A Kipp Saúde carrega em seu DNA a expertise e a excelência do Grupo Omint, referência em qualidade há mais de 40 anos no Brasil. Para mais informações, acesse kippsaude.com.br e acompanhe nossas redes Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube.

Parque D. Pedro Shopping cria Rota do Café

Segunda bebida mais consumida no mundo, ficando atrás apenas da água. No Brasil, a relação com a bebida é cultural, fazendo do país o segundo que mais consome café, com 21,3 milhões de sacas entre 2021 e 2022, de acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC). A diferença para o primeiro lugar, ocupado pelos Estados Unidos, é de apenas 4,7 milhões de sacas.

Seja após uma refeição, em uma pausa, em um encontro, o cafezinho sempre cai bem. Repleto de opções com essa paixão nacional, o Parque D. Pedro Shopping, administrado pela Aliansce Sonae + brMalls, criou a Rota do Café para celebrar o Dia Internacional do Café, comemorado nesta sexta-feira, 14 de abril. Trata-se de um guia com 22 estabelecimentos para quem quer apreciar a bebida e seus deliciosos acompanhamentos.

O guia impresso está disponível no Espaço Cliente, situado na Alameda, e no Ponto de Encontro, na entrada Águas. Além disso, também é possível acessar uma versão virtual, disponível no site do Parque D. Pedro Shopping. Todas as lojas participantes estarão com um display identificando sua participação na data.

“O Parque D. Pedro Shopping entende a importância da bebida na rotina do brasileiro, que sempre usa o termo ‘cafezinho’ para socializar, receber visitas e até mesmo fechar um negócio. Nossos lojistas, em sintonia com a data, embarcaram na Rota, onde vamos além dos sabores e variedades da bebida, oferecendo, também, acompanhamentos diferenciados e outras novidades. Estão todos convidados para um cfezinho no Parque D. Pedro”, afirma Taís Tavares, gerente de marketing do shopping.

Veja a lista dos empreendimentos participantes da Rota: