Operação “Capivara”. Disque drogas cai pra DISE e 1 vai preso

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da DISE de Americana, deflagou, na manhã desta quinta-feira, a operação “CAPIVARA”, que tinha por objetivo combater o tráfico de drogas na modalidade “Disque Drogas”.

Os investigadores da DISE tiveram ciência de uma entrega de drogas conhecida como “Disque do Capivara”, que funcionava da seguinte forma: 02 veículos, 1 carro e 1 moto se revezavam na entrega de entorpecentes que eram solicitados via aplicativo de WhatsApp. Os investigadores conseguiram o emplacamento do carro, chegando na qualificação do investigado e no seu provável endereço.

LEIA TAMBÉM: Polícia prende empresário da poluição

O imóvel passou a ser monitorado de forma velada, sendo que os veículos passavam dia e noite em deslocamentos pela cidade, realizando diversos encontros rápidos, onde algo era entrega e dinheiro era coletado. Além da residência do investigado, no bairro Nova Carioba, também foi observado um imóvel no São Manoel, onde a motocicleta permanecia guardada e que aparentava ser o local onde a movimentação do tráfico se iniciava pela manhã e era encerrada no final da noite.

Nesta quinta, o indivíduo alvo das investigações, após realizar alguns contatos na rua, foi abordado em uma padaria no bairro Nova Carioba. Durante a abordagem, em procedimento de busca pessoal, foram encontradas 06 porções de cocaína e R$50,00 nas vestes. Em entrevista realizada durante a busca pessoal com os investigadores, confessou que também tinha drogas armazenadas no guarda-roupas em sua residência e em um imóvel que utilizava como “Casa Bomba”, no São Manoel.

Foram procedidas buscas nos dois locais, sendo encontrados mais 56 papelotes de cocaína e 02 porções de maconha, além de R$291,00 no guarda-roupas. Já na residência utilizada como “Casa Bomba” foi localizada 01 mochila com 02 balanças digitais, 01 celular, 02 tijolos de maconha e diversas porções de haxixe, além da motocicleta.

Diante dos fatos como se apresentavam, foi dada voz de prisão em flagrante ao investigado que foi conduzido juntamente com as apreensões para a Sede da DISE. A ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que corroborou a voz de prisão em flagrante. Após serem adotadas as medidas cabíveis de Polícia Judiciária, o indiciado foi submetido a exame cautelar e posteriormente conduzido à Cadeia Pública de Sumaré, onde aguardará por Audiência de Custódia.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento