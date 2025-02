Vereadores votam programa contra evasão escolar em Santa Bárbara

Contra evasão escolar- A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste realiza, nesta terça-feira (25), a 6ª Reunião Ordinária de 2025. A Ordem do Dia prevê a discussão e votação de um projeto de lei e duas moções.

Entre os itens em pauta, está o Projeto de Lei nº 55/2024, de autoria da vereadora Esther Moraes, que institui a Política Municipal de Prevenção ao Abandono e à Evasão Escolar no Município. O projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões permanentes de Justiça e Redação; Educação, Cultura, Esporte e Turismo; e Finanças, Orçamento e Economia.

Votação nominal no projeto de evasão escolar

A votação será nominal, e a aprovação depende de maioria simples.

Além disso, serão apreciadas duas moções de aplauso. A Moção nº 23/2025, de autoria do vereador Carlos Fontes, homenageia os organizadores, colaboradores e voluntários do evento “Tardezinha do Autista”, promovido pelo Projeto Mundo aos Olhos Autista.

Já a Moção nº 24/2025, apresentada pelo vereador Alex Dantas, manifesta aplauso ao atleta André Oliveira Cunha Junior pela conquista do Campeonato Sul-Brasileiro de Jiu-Jitsu 2025.

A reunião será realizada no Plenário “Dr. Tancredo Neves” e contará com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Câmara Municipal (site e redes sociais) e pela Santa Bárbara FM (95,9MHz). A participação popular é incentivada, e os munícipes podem acompanhar as discussões e votações que impactam diretamente o cotidiano da cidade.

