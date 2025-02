Diretor do DAE Americana Marcos Morelli fala da crise de abastecimento de agua 15 bairros da cidade

Defesa Civil de Americana promove ações de prevenção de desastres naturais e dengue nas escolas

A equipe da Defesa Civil de Americana vai percorrer escolas do município para orientar os estudantes sobre o tema “Desastres Naturais e Dengue”. O objetivo é intensificar as ações no município, alertando a população sobre os riscos.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, João Miletta, as parcerias com as escolas vão ajudar no reforço das orientações. “Os estudantes serão agentes multiplicadores das informações junto à família e comunidade. Por isso, é importante fortalecermos este canal de divulgação nas escolas para que as orientações cheguem rapidamente nas casas das pessoas, prevenindo a dengue e alertando sobre os desastres naturais e como proceder em casos, por exemplo, de enchentes”, explica.

Na manhã desta segunda-feira (24), os estudantes do SESI receberam a palestra da Defesa Civil. Com o conteúdo, o órgão municipal destaca a importância do descarte correto de lixo doméstico e dos materiais inservíveis, para que não acumulem água. Esses resíduos também podem entupir bueiros e, consequentemente, obstruir a passagem das águas de chuva causando alagamentos.

