Vereadores barbarenses voltam ao 'batente' esta 3a

Os vereadores barbarenses voltam ao batente esta terça-feira e devem apreciar o Projeto de Lei nº 193/2022, que institui atendimento prioritário a pessoas com acromatose (albinismo) para realização de consultas dermatológicas e oftalmológicas.

Será a primeira sessão depois do recesso. A Casa de Leis retoma a agenda de sessões ordinárias depois do recesso parlamentar de meio de ano, que vai de 1º a 14 de julho, conforme previsto no artigo nº 31 da Lei Orgânica do Município.

Na Exposição de Motivos da propositura, o autor, vereador Eliel Miranda, explica que o albinismo é uma condição genética que se caracteriza pela ausência total ou parcial de uma enzima envolvida na síntese da melanina, pigmento que confere cor à pele, aos cabelos, pelos e olhos, funcionando como agente protetor contra os raios ultravioleta do sol.

Leia + sobre política regional

O parlamentar destaca que as principais complicações do albinismo são o câncer de pele e a cegueira, por isso a necessidade de atendimento prioritário a pacientes com essa condição.

Vereadores e eleição

Ainda nesta reunião, deve ser votada a Moção nº 222/2024, por meio da qual o vereador Carlos Fontes manifesta aplauso ao engenheiro e professor Tiago Teodoro, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade de Santa Bárbara d’Oeste e região ao longo de sua destacada carreira de 14 anos como engenheiro e 12 anos como professor de inglês.

As sessões camarárias são abertas ao público e também podem ser acompanhadas por transmissão, ao vivo, pelo site oficial da Casa de Leis, pela rádio Santa Bárbara FM (95.9) e pelas redes sociais (@camarasbo).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP