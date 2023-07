Vereadores na colônia de férias da prefeitura

Vereadores acompanham atividades desenvolvidas em colônias de férias

Os vereadores Esther Moraes (PL) e Bachin Jr. (MDB) visitaram, nesta quinta-feira (13 de julho), a colônia de férias do Projeto Ser (Socialização, Educação e muita Recreação), realizado pela Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a ABE – Casa da Criança, responsável pela gestão, em um espaço próxima à Emefei “Anália de Lucca Furlan”, no bairro Cruzeiro do Sul.

O SER é um projeto de complementação educacional com oficinas de esportes, artes, danças, música e atividades físicas oferecidas aos alunos da Emefei “Anália de Lucca Furlan”, no contraturno escolar. O objetivo é oferecer atividades lúdicas, além de almoço e lanche da tarde, complementando o atendimento escolar e o desenvolvimento integral das crianças, com uma equipe multidisciplinar que inclui nutricionista, psicóloga e assistente social.

“Quero parabenizar a Secretaria de Educação por essa grande conquista, à frente da pasta a professora Tânia lutou muito por esse espaço no Cruzeiro do Sul, acreditando que a Educação é uma ponte importante para a transformação social. Parabenizo toda a equipe da Educação e também o pessoal da Casa da Criança. Projeto importante para nossa cidade e aquele território! Nossa luta continua: queremos que projetos como esse sejam ofertados para nossos adolescentes”, declara Esther.

BOSQUE DAS ÁRVORES – A vereadora também visitou, hoje, a colônia de férias “Férias no Bosque”, oferecida pela Prefeitura aos moradores do Condomínio “Bosque das Árvores” na Emei “Charles Keese Dodson”. No local, as crianças desfrutam de tempo de qualidade durante as férias com recreação, esporte, sociabilidade e desenvolvimento. As atividades, que incluem pausa para o lanche, são monitoradas por professores e acontecem na quadra da escola.

A colônia do Bosque das Árvores é gratuita e atende crianças de 6 a 16 anos de idade, de segunda a sexta-feira, das 13 às 17 horas. “Com o retorno das aulas, o Bosque das Árvores vai passar a contar com oficinas no contraturno das aulas para acolher as crianças do bairro, com aulas de jazz, música, contação de histórias e outras atividades”, adiantou a vereadora.