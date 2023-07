5 motivos para a falta de libido masculina

5 motivos

Mais comum do que parece, a falta de libido também afeta homens das mais variadas idades, e as causas podem estar relacionadas a diversos fatores internos e externos. Assim como as mulheres, os homens com falta de libido enfrentam dificuldades na vida sexual e, muitas vezes, por vergonha ou falta de conhecimento não buscam ajuda médica para tratar o problema. Nestes casos, é fundamental observar os sintomas e buscar o tratamento adequado.

Segundo recente pesquisa da Datafolha em parceria com a Omens , plataforma de saúde e bem-estar íntimo masculino, um em cada quatro jovens não transa há dois anos. Uma das causas é a baixa libido, que no caso do público mais jovem está ligada a problemas psicológicos e emocionais, influenciando diretamente no desejo sexual.

De acordo com o cofundador da Omens, o urologista Dr. João Brunhara, a baixa libido é um fator biológico e que depende da quantidade de hormônios e movimentação deles no organismo, processo esse ligado ao nosso emocional. “Homens que estejam passando por problemas pessoais dos mais diversos tipos podem sofrer com a falta de libido, pois estão focados no problema vivido e automaticamente deixam de lado o interesse sexual”, conta.

Cinco causas principais da falta de libido masculina:

A falta de libido masculina está associada a muitos fatores internos e externos, que afetam a vida sexual. Confira os principais:

Cansaço: rotina pesada de trabalho, fadiga e estresse podem causar cansaço excessivo e atrapalhar qualquer rotina sexual; Estilo de vida não saudável: homens que consomem álcool, drogas e são fumantes podem enfrentar a falta de libido, bem como apresentar disfunção erétil; Baixa autoestima: homens inseguros e que não se acham atraentes suficientes para seus parceiros normalmente estão mais propensos a sofrer com falta de libido; Depressão e ansiedade: quando a saúde mental não está em dia é muito difícil que as pessoas, sejam homens ou mulheres, tenham “cabeça” para o sexo e se sintam com vontade de transar; Dificuldade de ereção: homens que sofrem com dificuldade de ereção tendem a se sentir desconfortáveis e inseguros durante as relações sexuais.

Como tratar a falta de libido masculina:

Primeiramente é preciso ter em mente que o profissional mais adequado para tratar a falta de libido é o médico urologista. “Com a identificação dos sintomas, o paciente deve consultar um urologista, que solicitará ao paciente exames de sangue para medir o nível de testosterona”, explica o Dr. João.

A partir do diagnóstico, dois tratamentos são recomendados: a psicoterapia e a reposição hormonal. No primeiro, é realizado um acompanhamento psicológico para identificar as possíveis causas, quando ligadas ao emocional, por exemplo.

Já em caso de baixa concentração de testosterona, o médico urologista poderá indicar a reposição hormonal com testosterona suplementar para regular o nível desse hormônio no corpo.

Outra estratégia é estar cada vez mais em conexão consigo mesmo, proporcionando momentos íntimos a sós também, para entender o próprio prazer. Para isso, a Omens também oferece o Egg Masturbador, que possui texturas internas estimulantes para provocar sensações incríveis no pênis. Uma super dica é investir em uma boa quantidade do Gel Deslizante, para que o pênis deslize facilmente, deixando a experiência mais prazerosa.

Omens

A Omens é uma plataforma dedicada à saúde e bem estar dos homens que participou do Programa de Aceleração do Boticário. Lançada em 2020, o negócio nasceu para diminuir o abismo entre o público masculino e o autocuidado, aumentando a prevenção de doenças e tratando problemas específicos de urologia, dermatologia e psicologia, através da produção de conteúdos próprios, teleconsulta com médico especialista e entrega a domicílio de tratamentos em parceria com farmácias registradas, oferecendo praticidade e segurança a seus clientes.

João Brunhara

Formado em Medicina pela Universidade de São Paulo (USP), onde também fez Residência em Cirurgia Geral e Urologia. João dedicou também um ano de estudos na Universidade de Harvard, onde teve a oportunidade de se aprofundar em cirurgia robótica e pesquisa científica. O urologista é diretor médico e co-fundador da Omens, healthtech que visa destruir o abismo entre homens e autocuidado, negócio inspirado em modelos similares da França e dos Estados Unidos.

Prestes a estrear como atriz do novo Teste de Fidelidade, na RedeTV!, a influencer e apresentadora Cris Galera se candidatou à vaga de sedutora por influência do seu pai, fã assumido do apresentador João Kleber, que comanda a atração.

Cris já gravou suas primeiras cenas, revelou que encarna uma personagem devassa na frente das câmeras e que se inspirou nas ex-atrizes Márcia Imperator e Bruna Ferraz, as musas dos anos 2000.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cris Galera (@cristianegaleraoficial)



“Aprendi a seduzir com a TV vendo essas mulheres em cena. Era muito nova, meu pai não perdia um programa. Em casa não tinha tabu ou censura, naqueles tempos era normal. Agora o Teste de Fidelidade volta adaptado, em novo formato, não tem nudez, por exemplo. Entrei pelo meu pai, era o sonho dele me ver trabalhando com o João Kleber”, conta.

Cris conta que já foi procurada fora da TV por mulheres que querem testar seus parceiros. Uma delas ofereceu R$ 10 mil para fazer o teste no off. “Quando anunciei que estaria no programa recebi muitas mensagens. Algumas mulheres queriam me contratar como se eu fosse detetive. Mas meu negócio é na TV, na frente das câmeras. Acho que quando há alguma suspeita, já existe traição”, diz.

Nas redes sociais, Cris ainda perdeu seguidores homens depois de anunciar sua entrada no programa. Para ela, a maioria fica desconfiado na hora de trocar mensagens. “Os homens estão correndo de mim”, brinca. “Melhor assim, estou namorando. Na verdade, eles acham que pode ser algum teste. Afinal de contas, a traição hoje começa na internet, no celular”.

Além das gravações na TV, Cris Galera investe nas suas plataformas adultas, mostrando seu lado proibido. Estrela do OnlyFans, ela já ficou milionária com seus nudes e vídeos picantes. “Entrei na onda das famosas e não me arrependo, espero que faça o mesmo sucesso do Teste de Fidelidade”.

