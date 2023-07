Dia Nacional do Cosplay na Marvel

A NEON e a T4F lançaram uma exposição de proporções “super-heróicas”: Marvel Vingadores S.T.A.T.I.O.N. (Superintendência de Treinamento Avançado Tático de Inteligência, Operações e Notícias), que está em cartaz no Parque Villa Lobos, tendo levado em pouco mais de um mês de temporada mais de 70 mil visitantes ao local. Os ingressos estão disponíveis para venda na plataforma da Tickets For Fun e, durante o mês de julho, serão comercializados em preços especiais para garantir o entretenimento familiar durante o período das férias escolares. Às terças, quartas e quintas-feiras, os ingressos serão vendidos a R$90 (inteira) e R$45 (meia) em todos os horários. Já aos finais de semana haverá pacotes familiares, com três ingressos pelo preço de dois (R$240) e quatro ingressos pelo preço de três (R$360).

Quem for à Marvel Vingadores S.T.A.T.I.O.N. terá a oportunidade de vivenciar o mundo dos Vingadores e mergulhar no conhecimento e ciência de ponta que inspiram os filmes da Marvel Studios, que são parte do portfólio da Disney. Depois de terminar seu treinamento, restará aos participantes somente uma coisa a fazer: se unir.

A Marvel Vingadores S.T.A.T.I.O.N, com diversos ambientes instagramáveis, apresenta várias salas dedicadas a personagens marcantes favoritos dos Vingadores e do Universo Cinematográfico da Marvel, incluindo Capitão América, Homem de Ferro, Capitã Marvel, Pantera Negra, Viúva Negra, Hulk, Thor, Gavião Arqueiro, entre outros. Além de conhecer de perto os figurinos e adereços de alguns dos últimos lançamentos da Marvel Studios, o espaço também conta com:

“Corredor da Armadura” do Homem de Ferro

O laboratório de Bruce Banner, com informações sobre o Hulk

Acesso ao arquivo pessoal “Top Secret” do Capitão América

O arsenal de armas de alta tecnologia da Viúva Negra

Informações sobre o “Soro do Super Soldado” que transformou Steve Rogers em Capitão América: O Primeiro Vingador da Marvel Studios

O lendário escudo do Capitão América de perto

O Reino de Wakanda na exposição Pantera Negra

E muito mais.

Apresentada pelo Ministério da Cultura e Brasilprev, patrocinada pela Chevrolet e Sem Parar e apoiada pela EuroFarma e Premier Pet, a exposição interativa é uma coprodução da TIME FOR FUN e é produzida pela Thor Produções e Governo Federal. Para mais informações e ingressos, acesse o site www.vingadoresstation.com.br. Toda a Marvel Vingadores S.T.A.T.I.O.N. espera por você no Parque Villa Lobos, em São Paulo.

“Apoiamos iniciativas como a exposição Marvel Vingadores S.T.A.T.I.O.N. por incentivar atividades lúdicas que podem ser vivenciadas em família, uma vez que os personagens deste universo trazem valores importantes como lealdade, amizade, perseverança e união. Queremos que os brasileiros mergulhem nessa experiência, tal como milhares de pessoas de outros países já tiveram a oportunidade de conferir“, diz o Diretor Comercial e de Marketing da Brasilprev, Camilo Buzzi.

Cosplayer Kine Chan na disputa Miss Bumbum

Foto: Instagram @kinechan2.0Kine-Chan

Kine-Chan, uma influenciadora de 22 anos, é cosplayer e agora está pronta para enfrentar um novo desafio: o concurso Miss Bumbum 2023. No entanto, sua jornada para alcançar um corpo tonificado e definido não foi fácil. Após um período de intenso treinamento e dedicação, ela experimentou uma notável evolução física, mas também se tornou alvo de críticas e comentários maldosos.

Ao longo de sua jornada de transformação, Kine-Chan enfrentou diversos obstáculos e desafios. Ela se comprometeu com um plano de treinamento rigoroso, combinado com uma dieta saudável e equilibrada. Sua determinação e perseverança foram fundamentais para sua evolução física impressionante.

No entanto, o caminho de Kine-Chan não foi isento de adversidades. A exposição nas redes sociais trouxe consigo uma enxurrada de comentários cruéis e julgamentos injustos sobre sua aparência. As pessoas questionaram sua autenticidade, criticaram suas escolhas e até mesmo fizeram piadas depreciativas. Esses comentários maldosos atingiram Kine-Chan profundamente, abalando temporariamente sua confiança.

Apesar das críticas, Kine-Chan decidiu enfrentar seus detratores com uma atitude positiva. Ela decidiu compartilhar sua jornada de transformação, postando fotos de antes e depois de seus treinos, usando um biquíni, mostrando o resultado de seu esforço e dedicação. Sua legenda era um testemunho de seu orgulho e gratidão por ter superado obstáculos pessoais e alcançado seu objetivo: “Antes ou agora? Orgulhosa de mim mesma, obrigada eu do passado por ter focado”.

Ao verem a postagem, alguns internautas insinuaram que as mudanças aconteceram “porque ela tem dinheiro”, e ela resolveu se manifestar. “Mano, eu nunca vi tanto invejoso e desempregado em um lugar só. A galera tentando me diminuir falando que foi dinheiro que resolveu, sendo que em 2019 (primeira foto) eu já tinha uma condição financeira boa”, argumentou.

À medida que se prepara para o concurso Miss Bumbum 2023, Kine-Chan permanece determinada a não permitir que os comentários negativos abalem sua confiança. Ela está focada em seu objetivo e decidida a aproveitar ao máximo essa experiência, independentemente do resultado.

Recentemente a influencer esteve em São Paulo participando da tradicional corrida do Miss Bumbum, evento que dá início ao concurso. Kine e as demais participantes, foram até a Av. Paulista apenas de biquini, para divulgar o evento.