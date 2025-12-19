Os vereadores da comissão permanente de Meio Ambiente, Transporte e Comunicação da Câmara Municipal de Americana se reuniram na terça-feira (16) para discutir a gestão e destinação de resíduos recicláveis no município. Participaram a vereadora Leonora Périco (PL), presidente, e os vereadores Lucas Leoncine (PSD) e Roberta Lima (PRD), membros.

Durante a reunião, os parlamentares analisaram os pareceres aos projetos em tramitação na comissão e debateram a gestão e destinação dos resíduos recicláveis relacionados à Cooperlírios, cooperativa de reciclagem localizada no Jardim dos Lírios. Os vereadores destacaram a preocupação com a responsabilidade do município quanto à destinação ambientalmente adequada dos resíduos da cidade, bem como com o cumprimento da legislação vigente.

Vereadores questionam Cooperlírios

Durante a discussão, a comissão elaborou um requerimento solicitando informações à prefeitura sobre as responsabilidades atribuídas à Cooperlírios quanto à triagem, separação e destinação dos resíduos recicláveis recebidos do município; a destinação final dos materiais recicláveis; e os mecanismos de acompanhamento e fiscalização adotados pelo Poder Executivo para verificar o cumprimento das obrigações legais, ambientais e contratuais pela cooperativa.

No documento, a comissão questiona ainda qual instrumento jurídico (contrato, convênio, termo de colaboração, acordo de cooperação ou outro) estabelece a destinação dos resíduos recicláveis do município à Cooperlírios e pede cópia da documentação que formaliza a relação entre a cooperativa e o Poder Executivo. O requerimento foi aprovado na sessão ordinária de terça-feira (16) e será encaminhado à prefeitura para resposta.

Para a presidente da comissão, vereadora Leonora Périco, o levantamento das informações permitirá avaliar como a destinação dos resíduos recicláveis está sendo gerenciada na cidade. “Nosso dever é buscar informações, compreender os procedimentos adotados e garantir que tudo esteja dentro da legislação”, disse.

O vereador Lucas Leoncine avaliou como positivo o trabalho da comissão em 2025. “Nossa comissão encerra um ano de intenso trabalho na análise de temas pertinentes ao meio ambiente, transporte e comunicação. Só neste ano, o Poder Legislativo protocolou quase 200 projetos que tramitaram pelas comissões. Destaco nossa firme atuação na fiscalização da gestão de resíduos e garanto que continuaremos focados nos debates sobre questões ambientais e de mobilidade que impactam diretamente a vida dos americanenses”, destacou.

“Obter essas informações é um passo fundamental para garantir transparência, responsabilidade na gestão dos resíduos recicláveis e o cumprimento da legislação ambiental. Nosso papel é fiscalizar, esclarecer dúvidas e assegurar que a destinação dos materiais ocorra de forma adequada, protegendo o meio ambiente e o interesse público”, concluiu Roberta Lima.

