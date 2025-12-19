Dentista- Corpo encontrado na quinta-feira (18) na Vila Soma estava desaparecido desde o dia 7

A Polícia Civil confirmou na quinta-feira (18), por meio de exame de DNA, que os restos mortais localizados na região da Vila Soma, em Sumaré, pertencem ao dentista Marcelo Bacci Coimbra, de 41 anos. A identificação do corpo encontrado em Sumaré marcou um novo estágio nas investigações sobre o profissional, morador de Amparo e desaparecido desde o dia 7 de dezembro.

Com a confirmação, as autoridades passaram a concentrar esforços na reconstituição da dinâmica do crime e na identificação dos responsáveis. Desde o início, o caso vem sendo tratado como homicídio, diante dos fortes indícios de violência e da tentativa de ocultação do corpo. A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios de Campinas, com apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e do DEIC.

O local onde o corpo foi encontrado passou por perícia detalhada da Polícia Científica. Segundo os investigadores, foram identificados elementos que indicam o uso de materiais inflamáveis, o que reforça a suspeita de que o incêndio tenha sido provocado de forma intencional. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Americana, onde exames complementares buscam esclarecer as circunstâncias da morte.

Paralelamente, a polícia analisa o trajeto feito pela vítima antes do desaparecimento. Marcelo foi visto pela última vez em Campinas e, posteriormente, em um motel em Hortolândia, na companhia de outro homem. Dados bancários e de geolocalização passaram a integrar o inquérito após a constatação de uma transferência via Pix considerada incomum por familiares.

As informações levantadas indicam que o veículo da vítima circulou por bairros de Hortolândia antes de seguir para Sumaré. Durante esse percurso, o celular de Marcelo teria sido descartado. A partir desses dados, a polícia chegou a testemunhas, inclusive fora da região, e ao menos quatro pessoas reconheceram um suspeito, que segue sem identificação oficial.

Outro ponto central da apuração é o incêndio do automóvel da vítima. Dois dias após o desaparecimento, o carro foi encontrado completamente destruído pelo fogo no Jardim Eldorado, em Sumaré. Imagens de câmeras de segurança mostram uma pessoa ateando fogo no veículo e fugindo do local, o que fortaleceu a ligação entre o desaparecimento, o incêndio e o homicídio.

Diante do conjunto de provas, o delegado Marcel Fehr, titular da DIG/DEIC Campinas, instaurou inquérito policial por homicídio. A polícia trabalha com a hipótese de crime premeditado e não descarta novas diligências em Sumaré, Hortolândia e Campinas, enquanto aguarda laudos técnicos e avança na identificação dos envolvidos.

