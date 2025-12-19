Nestes últimos dias que antecedem a grande celebração do Natal, as palavras que dão título a este pequeno artigo serão as mais pronunciadas em todo o mundo, em inúmeros idiomas. Em bom português: Feliz Natal! Às vezes serão pronunciadas como um “clichê”, um gesto de educação ou uma tradição que a data e a convenção social impõem. Desconfio que a grande maioria não tem consciência do que é verdadeiramente um Natal feliz. Quero apresentar aqui algumas reflexões sobre isso.

Natal é feliz quando temos consciência que, em Cristo, o Criador visitou este mundo. O Deus Majestoso, Bondoso e Misterioso se fez carne e habitou entre nós, não acima. Nas palavras do velho apóstolo, “Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo…”. Natal é Deus visitando nossa gente na doce e terna pessoa de Jesus Cristo. Quando percebemos esta verdade o Natal é feliz.

Natal é feliz quando entendemos que Jesus Cristo nos libertou e liberta de todos os jugos. Em Cristo alcançamos nossa liberdade. Ele nos resgatou da maldição da lei. Em Cristo somos verdadeiramente livres. O jugo dele é suave. O fardo dele é leve. É preciso, no Natal, tomarmos posse da libertação que há na pessoa de Jesus Cristo. Natal é feliz quando compreendemos isso.

Natal é feliz quando compreendemos que, em Cristo, somos feitos filhos de Deus. Em Cristo somos adotados por Deus, que, se revela a nós como o “Pai nosso que estás no céu …”. Natal é feliz quando compreendemos a nossa filiação, que Deus é nosso Pai.

Cumprimente as pessoas com o "Feliz Natal!"

mas tenha consciência do que significa o Natal. Deus nos visitou na pessoa de Jesus Cristo. Em Cristo somos libertos de todos os jugos. Em Cristo somos feitos filhos de Deus, podemos chamá-lo de “Pai Nosso”.

Desejo a todos os leitores um Feliz e Santo Natal!

É isso!

Rev. Ailton Gonçalves Dias Filho

Pastor Presbiteriano

