Vereadores entregam 'medalha fitness' em Americana

Os vereadores de Americana entregaram na quarta-feira (27) sessão solene para a entrega da medalha de mérito “Profissional de Educação Física 2024” a doze homenageados que se destacaram no exercício de suas atividades em Americana. A homenagem foi motivada por projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Juninho Dias (PSD).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

Foram homenageados os profissionais de educação física indicados pelos parlamentares da Casa: Adriano Bernussi Belmonte, Armando Smania Junior (Dolly Smania), Cleberson Tavolone Batista, Cleonízio Souza de Almeida, Fagner de Oliveira Orlandini, Jean Felipe Ferreira, Leandro Augusto Baptista, Mariana de Moraes Cremonez, Matheus Leite Neves, Orivaldo Ribeiro Junior, Rafael Pizzi e Wilson Donega Filho. A solenidade contou também com uma homenagem prestada pelo Conselho Regional de Educação Física (CREF4/SP), entregue pelo delegado representante do órgão, Anderson Dias de Lima.

Participaram da solenidade o presidente da Câmara Municipal, vereador Thiago Brochi (PL); o vereador Juninho Dias (PSD), autor do decreto legislativo que instituiu a medalha; e os vereadores Gualter Amado (PDT), Leco Sores (Podemos), Léo da Padaria (PL), Leonora Périco (PL), Lucas Leoncine (PSD), Luiz da Rodaben (PRD), Marcos Caetano (PL), Pastor Miguel Pires (PRD), Professora Juliana (PT) e Silvio Dourado (PL), além de convidados, amigos e familiares dos homenageados.

Durante o uso da palavra, o vereador Juninho Dias falou sobre a iniciativa de criação do prêmio e destacou o papel social dos esportes para garantir oportunidades às crianças que vivem em regiões periféricas. “Eu vejo como o esporte é capaz de transformar a realidade das pessoas em comunidades mais carentes, eu vivencio isso no Zanaga. Quanto mais crianças e adolescentes no esporte, menos estarão vulneráveis ao mundo do crime e das drogas. Meu homenageado é um guerreiro, de família humilde, mas que enxergou uma oportunidade da vida ao estudar educação física, e por isso ele é um exemplo”, disse.

O presidente da Câmara enfatizou a educação esportiva como ferramenta de valorização da cidadania. “É honra poder participar desta sessão. Nós temos pessoas com histórias excepcionais que nos mostram a força do esporte na transformação da vida daqueles que se dedicam. Temos aqui pessoas responsáveis por ensinar atletas de nível olímpico, mas o mais importante é, sem dúvidas, o legado que é deixado na formação para a cidadania, parabéns a todos os homenageados”, falou Brochi.

Leia + Sobre todos os Esportes

Wilson Donega Filho discursou em nome dos homenageados e ressaltou os valores de respeito mútuo, disciplina e amizade presentes na vida dos profissionais de educação física. “Diariamente, nós profissionais da educação física encontramos obstáculos, porém sempre há um aluno ou um motivo que nos mostra o porquê não devemos desistir. O esporte é uma poderosa ferramenta de trabalho que transforma vidas, estamos todos muito felizes pela medalha concedida hoje”, finalizou.

Homenageados pelos vereadores

Adriano Bernussi Belmonte (indicado pela vereadora Leonora Périco)

Formado em educação física pela Unimep, pós-graduado em fisioterapia desportiva, obesidade e emagrecimento e PNL. Atua como personal trainer há mais de 25 anos. Teve o interesse pela educação física despertado desde muito jovem, tendo praticado ginástica aeróbica, natação, ciclismo de rua, corrida e Triathlon e identificando-se como profissional com a musculação e o bike indoor.

Armando Smania Junior – Dolly Smania (Vereador Leco Soares)

Formado em educação física pela Unimep e especializado em treinamento para perda de peso, pós-graduado em Fisiologia do exercício. Atuou em academias e deu aulas particulares como personal trainer, fundou sua própria academia, a Personal FIT. Foi preparador físico do Americana Basquetebol, tornando-se Campeão Paulista da série A-2. Atualmente atua com palestras e com programas direcionados a ajudar as pessoas a saírem do sedentarismo.

Cleberson Tavolone Batista (Ver. Professora Juliana)

Graduado em educação física pela Unimep, especializado em treinamento de Natação pela USP e mestrado em Educação Física. Skatista em Americana há 40 anos, promove eventos com participação na categoria Master e incentiva novos participantes no esporte. Atualmente é professor de educação física na faculdade Einsten de Limeira e professor de natação do programa atleta do futuro do SESI de Americana.

Cleonizio Souza de Almeida (Ver. Gualter Amado)

Foi atleta profissional de basquetebol por 11 anos, onde conquistou o título de atleta revelação. Formado em educação física e graduado como técnico de basquete, trabalhou como capelão esportivo e coordenador de educação física. Atualmente trabalha como professor na escola Politec e como técnico desportivo em Santa Barbara D’Oeste, onde conquistou ao longo dos anos títulos como melhor técnico de basquete em várias categorias.

Fagner de Oliveira Orlandini (Ver. Marcos Caetano)

Formado em educação física pela Faculdade de Americana, com especialização em prescrição de exercício físico para grupos especiais como idosos, deficientes e gestantes. Atuou em academias como professor de natação, mudou seu foco para corridas de rua com treinamento funcional e pilates em um centro de treinamento. Atualmente trabalha com um grupo de corrida e como professor de natação na APAE e na Clínica Vida ativa com autistas.

Jean Felipe Ferreira (Ver. Silvio Dourado)

Formado como educador físico pela UNESP há 16 anos, desde muito cedo praticou esportes como futebol, natação e squash, tendo como principal incentivo seu pai que atuou na mesma profissão. Fundou a Mais Fit com a missão de tornar a musculação mais acessível a todos.

Leandro Augusto Baptista (Ver. Luiz da Rodaben)

Graduado em educação física pela FAM, iniciou sua carreira como instrutor de academia e dava aulas funcional num campo de Society. Foi professor de basquete em escola municipal e trabalhou na Like Gym por 9 anos. Ao logos dos anos se especializou em cinesiologia e biomecânica para reabilitação física. Atualmente trabalha como professor particular com assessoria remota e treinamento on-line.

Mariana de Moraes Cremonez (Ver. Thiago Brochi)

Graduada em educação física com licenciatura e bacharelado pela UniSant’Anna, foi atleta de natação pelo Rio Branco Esporte Clube e Corinthians. Ao longo de sua carreira trabalhou como professora de natação e hoje atua como técnica de natação da Associação de Natação Americanense.

Matheus Leite Neves (Ver. Pastor Miguel Pires)

Apaixonado por musculação e educação física, formou-se em 2020 pela FAM. Fundou sua primeira academia em 2018, a Imperius, em Americana, e após seis anos abriu a segunda unidade em Santa Barbara, com o objetivo de proporcionar bem-estar e saúde a população.

Orivaldo Ribeiro Junior (Ver. Lucas Leoncine)

Iniciou sua carreira como jogador de base do Rio Branco esporte clube e se formou em educação física pela Escola Superior de Educação Física e Desportos de Catanduva. Atuou como preparador físico nas categorias de base do Ituano, Rio Branco e outros clubes. É personal, coordena academias e é professor de futebol na escola PSG Academy.

Rafael Pizzi (Ver. Léo da Padaria)

Graduado e Licenciado em Educação Física pela Faculdade de Americana, trabalhou em diversas escolas e academias. Atualmente trabalha na área de saúde e educação como proprietário do estúdio Rafael Pizzi, e na prefeitura municipal de Santa Barbara d`Oeste na área escolar e esportiva.

Wilson Donega Filho (Ver. Juninho Dias)

Graduado em educação física pelo Centro Universitário Uninter, especializado em psicologia esportiva, nutrição esportiva, preparação física desportiva e fisiologia do alto rendimento. Iniciou sua carreira como preparador de goleiros no Velo Clube de Rio Claro, passando por diversos clubes como Sumaré, União Barbarense e Rio Branco. Acompanhou categorias de base de Corinthians e Santos e participou dos treinamentos da seleção brasileira feminina para a copa do mundo em 2019. Fundou em 2023 a Escolinha de Futebol WJ TRAINING, onde aplica sua metodologia WILSON JR, focada na disciplina e educação dos jovens atletas dentro e fora de campo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP