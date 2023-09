Vereadores votam título a Padre e nome de rua esta 3a

Vereadores avaliam Propostas sobre concessão de Título a padre

denominação de logradouro e programa de reciclagem fazem parte da reunião, com início às 15h e transmissão pelo YouTube

Nesta terça-feira (26), o Legislativo sumareense se reúne em plenário para discutir e votar quatro propostas. A 30ª sessão ordinária do ano terá início às 15h, com transmissão ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube.

Leia + sobre política regional

A Ordem do Dia se inicia com a votação dos Projetos de Decreto Legislativo nº 4/2023, de autoria do vereador Willian Souza (PT), que confere o título de Cidadão Sumareense ao Padre Renato de Moura Petrocco; e nº 8/2023, do vereador Rodrigo Dorival Gomes (Cidadania), que confere o Título de Cidadão Sumareense a Pedro Benedito Maciel Neto.

Na sequência, será discutido o Projeto de Lei nº 217/2023, apresentado pelo vereador Silvio Coltro (PL). A propositura dispõe sobre a denominação de Logradouro Público no Loteamento Jardim Paulistano.

Por fim, os parlamentares debatem o PL nº 220/2023, que institui o Programa de Reciclagem Tampinha Amiga, pelos órgãos da Administração Pública do município de Sumaré e inciativa privada. O projeto é de autoria do vereador Valdir de Oliveira (Republicanos).

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP