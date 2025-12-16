A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), vai interditar o Viaduto Centenário (Ministro Ralph Biasi) nesta quarta-feira (17), das 9h às 16h, em ambos os sentidos. A medida será necessária para que equipes da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) realizem serviços de limpeza no local.

A intervenção estava programada para o próximo final de semana, mas será antecipada devido à previsão de chuva. O objetivo é preservar a segurança de motoristas, pedestres e dos servidores responsáveis pelos trabalhos.

Rota alternativa Viaduto Centenário

Durante o período, os motoristas podem utilizar a Avenida Bandeirantes como rota alternativa.

