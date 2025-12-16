Assaí abre 1ª loja em Sumaré (Jardim das Primaveras) na sexta-feira, dia 19

Unidade reforça presença da rede na Região Metropolitana de Campinas e amplia o acesso da cidade

O Assaí confirma a abertura da sua primeira loja em Sumaré, no Jardim das Primaveras, para o dia 19 de dezembro (sexta-feira), a partir das 8h. Localizada na Avenida Eugenia Biancalana Duarte, 501, a unidade marca a chegada da companhia ao município e amplia a presença do Assaí na Região Metropolitana de Campinas, oferecendo uma experiência de compra completa, preços baixos e serviços voltados tanto às famílias quanto aos(às) pequenos(as) empreendedores(as) da região.

A nova loja está em uma área estratégica, com acesso facilitado por vias como a Av. João Argenton e a Av. da Amizade, além de estar próxima a pontos de circulação, como o Terminal Rodoviário de Sumaré e o campus da Faculdade Anhanguera. No local, os(as) clientes encontrarão setores de hortifrúti com frutas, verduras e legumes frescos, açougue com atendimento especializado, empório de frios com fatiamento na hora, além de padaria e cafeteria com pães fresquinhos ao longo do dia.

A unidade contará ainda com 342 vagas de estacionamento para carros e motos, serviço de televendas para o público PJ e 28 caixas de pagamento (sendo 6 de autoatendimento).

Com cerca de 600 empregos diretos e indiretos gerados, a chegada do Assaí em Sumaré contribuirá para o desenvolvimento econômico local e amplia o acesso da população a um novo formato de compra, com variedade de produtos, serviços especializados e preços competitivos.

“Chegar a Sumaré com a nossa primeira loja é motivo de orgulho para o Assaí. A cidade é um dos principais polos industriais e de serviços da Região Metropolitana de Campinas, e essa inauguração reforça o quanto acreditamos no potencial econômico da região. Preparamos uma unidade robusta, com variedade e estrutura para atender tanto as famílias quanto os pequenos negócios, sempre com foco no que nos move: garantir acesso à economia e gerar novas oportunidades para a população” comenta Wesley Totti, Diretor(a) Regional do Assaí em Campinas.

