Nossas ações e novos desafios!

Leia + sobre política regional

Quando dirigimos uma entidade como o SEAAC temos de olhar para um conjunto de trabalhadores, de várias categorias profissionais, que necessitam de atendimento e atuação diversificada. Neste sentido cumprimos a missão em 2025, fechando Convenções Coletivas (negociadas entre Sindicato dos Trabalhadores e Sindicato Patronal) com a maioria das categorias e chegando a quase 200 Acordos Coletivos (negociados diretamente entre o Sindicato e uma determinada empresa).

Ainda nesta linha de olhar amplamente para todos os trabalhadores, atuamos de forma firme no envio de notificações extrajudiciais a empresas que vinham desrespeitando as Convenções. Muitas notificações extrajudiciais resultaram em acordos e solução do problema. Outras demandaram ações de cumprimento, com resultado amplamente positivo, principalmente para empregados em casas lotéricas. Estas ações resultaram em 85% dos trabalhadores receberem diferenças salariais ou econômicas que lhe eram devidas.

Especificamente para os associados voltamos a realizar os cursos de qualificação, paralisados após a frustrada tentativa do Governo anterior de aniquilar os sindicatos. Força e vigor nos mantiveram de pé e pudemos retomar os cursos, ferramenta que proporciona a quem participa oportunidade de crescimento profissional e, consequentemente, econômico. Além disso mantivemos convênios como os dos salões de beleza, entregamos os vales de material escolar, ampliamos a oferta de colônias de férias e no final do ano pudemos novamente entregar uma Cesta de Natal recheada de bons produtos e repleta de carinho para agradecer àqueles que confiam no nosso trabalho.

Tudo isso fez com que o número de associados duplicasse e a aceitação do Seaac com o conjunto de trabalhadores aumentasse de forma proporcional às nossas ações que beneficiaram todos na esfera trabalhista. Ainda temos, sim, um número grande de trabalhadores que se opõem a pagar contribuição e negam o Sindicato como entidade representativa. Não tem problema. Temos confiança plena que uma hora perceberão que todas as cláusulas constantes na Convenção Coletiva ou Acordo Coletivo são conquistas da entidade sindical. Sem elas os patrões não dariam aumentos acima da inflação, vale-refeição, triênio, estabilidades, abono, PPR, complemento do auxílio previdenciário, auxílio creche….etc.

Para 2026 pretendemos seguir no mesmo caminho e atender pedidos como a volta das excursões para colônias de férias, torneio de futebol e outros atrativos que a Diretoria já discutiu em reunião de finalização do ano. 2026, já acrescento, será um ano difícil. Teremos eleição presidencial com um país extremamente dividido e radicalmente fragmentado por ações que buscavam a retomada do poder sem respeito ao devido processo democrático. Nós trabalhadores não podemos ser massa de manobra. A lucidez e o raciocínio sem paixão por bravatas dirão que caminho o país deve seguir. Feliz Natal a todos. Um ano novo de muita paz e realizações!

Helena Ribeiro da Silva (Presidenta do SEAAC de Americana e Região)

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP