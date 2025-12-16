A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste pretende aumentar o valor repassado à empresa Nova Via para finalizar a paralização ou redução na oferta do transporte coletivo que atinge a cidade.

Por meio de nota, a administração informou que enviou à Câmara Municipal, nesta terça-feira (16), projeto de lei em regime de urgência que autoriza a concessão de subsídio à tarifa do transporte público municipal.

Nota da prefeitura

O objetivo da Administração é manter a cobrança de uma tarifa justa aos usuários e evitar desequilíbrios no sistema de transporte, sem comprometer a continuidade e a qualidade do serviço prestado.

Conforme a proposta, o valor do subsídio será estabelecido por meio de decreto, com base em estudos técnicos e na disponibilidade orçamentária do Município.

A iniciativa também autoriza o complemento do custeio da gratuidade da passagem para idosos, por meio do orçamento municipal.

Desde o início, a Administração Municipal tem atuado para garantir o pleno funcionamento do transporte público à população, mantendo em dia os compromissos financeiros com a empresa responsável pelo serviço.

O Município, entretanto, foi surpreendido por paralisações e buscou, a todo momento, assegurar a continuidade do atendimento, inclusive por via judicial.

A adoção do subsídio representa mais um passo nesse sentido, considerando tratar-se de uma política já implementada em diversas cidades brasileiras.

A Prefeitura acrescenta que a proposta encaminhada à Câmara Municipal está em consonância com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, a Lei de Responsabilidade Fiscal e os instrumentos de planejamento orçamentário do Município, como o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

