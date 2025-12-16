Sumaré define cronograma de atendimento da Saúde no recesso do fim de ano

Esquema especial para atendimentos de vacinação, coleta de exames e dispensação de medicamentos é definido para o recesso de fim de ano

A Secretaria de Saúde de Sumaré organizou um esquema especial de atendimento durante o recesso de fim de ano para garantir a continuidade dos serviços essenciais. A vacina BCG, administrada preferencialmente entre o 3º e o 5º dia de vida dos recém-nascidos, e a coleta do Teste do Pezinho (PKU) serão realizadas nos dias 23 e 29 de dezembro, na Unidade de Saúde da Família (USF) CIS Nova Veneza, das 8h às 12h.

Já a vacinação antirrábica humana (pós-exposição) ocorrerá nos dias 23, 26, 29 e 30 de dezembro e 2 de janeiro, no PA (Pronto Atendimento) CIS Nova Veneza, das 8h às 12h. O PA fica na parte superior do prédio, e a administração do imunizante segue o protocolo de prevenção da raiva.

Mesmo durante o recesso, a Secretaria de Saúde mantém os serviços essenciais em funcionamento. “Organizamos pontos de referência para garantir atendimento à população, com atenção especial às famílias com recém-nascidos e às situações que exigem cuidado imediato”, destacou o secretário de Saúde, Rafael Virginelli.

Funcionamento das farmácias

As farmácias das unidades CIS Nova Veneza, Santa Clara e Denadai funcionarão durante o período de recesso. Exceto nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, o atendimento farmacêutico será realizado apenas no CIS Nova Veneza.

O horário de funcionamento para retirada de medicamentos será:

* CIS Nova Veneza: das 7h às 19h

Rua Paraíba, 211, Jardim Nova Veneza

* USF Santa Clara: das 8h às 17h

Rua Benedito Teodoro Mendes, 26, Jardim Santa Clara

* USF Denadai: das 8h às 17h

Rua Luciano Ramos Ayala, 553, Jardim Denadai

Serviços

Vacina BCG

* Local: Sala de Vacina – USF CIS Nova Veneza (andar inferior)

* Dias: 23 e 29/12

* Horário: das 8h às 12h

* Atendimento por ordem de chegada

Teste do Pezinho (PKU)

* Local: USF CIS Nova Veneza (andar inferior)

* Dias: 23 e 29/12

* Horário: das 8h às 12h

* Coleta indicada entre o 3º e o 5º dia de vida do recém-nascido

Vacina antirrábica

* Local: PA CIS Nova Veneza (piso superior)

* Dias: 23, 26, 29 e 30/12/2025 e 02/01/2026

* Horário: das 8h às 12h

O PA e a USF CIS Nova Veneza estão localizados na Rua Paraíba, 211, Jardim Nova Veneza.

A Secretaria de Saúde orienta a população a ficar atenta aos dias, horários e locais de atendimento durante o recesso, garantindo acesso contínuo aos serviços essenciais.

