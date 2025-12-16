Zezé fala com DER para destravar obra na SP-101 em Hortolândia

Reunião em Campinas trata da troca de tubulações no Jardim Ricardo, após tragédia recente, e da doação de área para construção de nova UBS no Jardim Emília

O prefeito de Hortolândia, Zezé Gomes, esteve nesta segunda-feira, 15 de dezembro, no Departamento de Estradas de Rodagem de Campinas (DER-I) para uma reunião decisiva que pode destravar duas importantes demandas históricas do município: a substituição das tubulações sob a rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), na altura do Jardim Ricardo, e a doação de uma área estadual para a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde no Jardim Emília.

O encontro foi realizado na sede do DER-I e contou com a presença da deputada estadual Ana Perugini, dos secretários municipais Gerson Ferreira (Governo) e Dênis Crupe (Saúde), além da secretária adjunta de Negócios Jurídicos, Lenita Sostena. A comitiva foi recebida por Cleiton Luiz de Souza, diretor regional do DER Campinas.

No centro da pauta, a urgente necessidade de execução das obras de drenagem sob a SP-101, em um ponto crítico onde a tubulação existente suporta apenas 5 metros cúbicos de água por segundo — quando o volume ideal seria de ao menos 25 m³/s. O estrangulamento da vazão provoca represamento, alagamentos recorrentes e, recentemente, resultou em uma tragédia que vitimou uma jovem de 26 anos, cujo veículo foi arrastado pela força da água.

Um processo judicial de 2019 já determina a substituição das tubulações, mas, até hoje, a obra não saiu do papel. Para o prefeito Zezé Gomes, a reunião representa um passo importante para mudar essa realidade.

Obra

“Essa é uma obra que não pode mais esperar. Desde 2019 existe uma determinação para que ela seja executada e, infelizmente, só agora, depois de uma tragédia, conseguimos avançar de forma mais concreta. Estamos buscando a união de forças entre Prefeitura, Estado e concessionária para que essa intervenção aconteça de forma definitiva. O DER é um braço fundamental do Governo do Estado nesse processo. Nosso objetivo é simples e urgente: salvar vidas”, afirmou o prefeito.

Além da questão da drenagem, o encontro também tratou da doação de uma área pertencente ao DER, localizada no Jardim Emília, para a construção de uma UBS. Segundo Cleiton Luiz de Souza, a proposta foi bem recebida.

“Vejo a construção de uma Unidade Básica de Saúde como uma causa nobre. A doação da área é algo que enxergamos com bons olhos e vamos trabalhar para que isso avance dentro do Estado. No caso da SP-101, acreditamos que a solução passa pela união de esforços entre Prefeitura, Estado e concessionária, cada um atuando dentro de sua responsabilidade”, destacou o diretor do DER-I.

A deputada estadual Ana Perugini, que intermediou a reunião, ressaltou o papel da articulação política para garantir que as obras aconteçam.

“Hortolândia vive um problema conhecido há muitos anos. Nosso papel na Assembleia Legislativa é cobrar, dialogar e construir caminhos para que o Estado intervenha de forma favorável. Essa reunião é resultado desse trabalho e vamos seguir acompanhando de perto para que as soluções saiam do papel e cheguem à vida das pessoas”, afirmou a deputada.

A expectativa da Prefeitura é que, a partir desse alinhamento institucional, as tratativas avancem de forma concreta, garantindo tanto a ampliação da vazão da SP-101 quanto a ampliação da rede de atenção básica em saúde. Para o governo municipal, mais do que obras, trata-se de justiça com a população e respeito à vida. “Como eu disse, esse é mais um passo que estamos dando e, nesta semana, conversaremos com outros atores importantes para que a obra na SP-101 seja realizada. Digo apenas uma coisa para vocês, não vou descansar enquanto esse objetivo não seja atingido”, finalizou o prefeito Zezé.

