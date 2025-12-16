Última edição do Baile da Melhor Idade de 2025 é nesta quarta-feira no CIVI

Leia + sobre diversão e arte

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Sindicato dos Aposentados, realiza a última edição de 2025 do Baile da Melhor Idade. Será nesta quarta-feira (17), das 14h às 18h, no Centro de Integração e Valorização do Idoso (CIVI) “João Batista Inocentini”, à Rua Major Redher, 650, Vila Jones. A entrada é gratuita.

A edição especial de fim de ano será comandada pela Banda Modo Sertão e por Vado Negri. A presença de personal dancers está confirmada para garantir a diversão dos presentes.

“O Baile da Melhor Idade é um dos eventos mais aguardados do calendário mensal organizado pela secretaria. É uma alegria para nós, da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi, proporcionar esta opção cultural e de lazer para a população”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A realização do baile conta com recursos destinados por emenda impositiva da vereadora Talitha De Nadai.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP