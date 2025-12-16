Hortolândia: novo campo de futebol society no Jardim Santa Clara já funciona

Espaço foi oficialmente inaugurado pela Prefeitura de Hortolândia, com cerimônia realizada na manhã desta segunda-feira (15)

Na manhã desta segunda-feira (15/12), Hortolândia deu mais um passo para cumprir a meta de 18 campos públicos de futebol society na cidade com a inauguração do novo espaço construído pela Prefeitura na Praça de Esportes do Santa Clara, antigo CIF. O campo de futebol society “Erick Felippe Ferreira dos Santos” já está em funcionamento. Participaram do evento de inauguração o prefeito Zezé Gomes e o deputado federal Carlos Zarattini, responsável pela emenda que possibilitou a implantação da área de lazer. Antes do início da cerimônia, foram disputadas partidas amistosas com equipes formadas por meninos de projetos sociais.

“Mais um campo de futebol construído na cidade com grama artificial para as pessoas poderem praticar esporte. Estamos chegando próximos da meta de 18 campos como este distribuídos em toda a cidade. Ainda neste ano, vamos inaugurar o novo campo que fica no parque linear do Jardim Amanda. Também temos a meta de construir um como este na Vila São Pedro. O esporte é uma das bases do nosso desenvolvimento inteligente e sustentável”, comentou o prefeito Zezé Gomes.

“Esta inauguração fortalece todo o trabalho para a comunidade esportiva de Hortolândia. A melhoria das estruturas e a zeladoria de áreas que já existem mostram o cuidado e o carinho com que olhamos para o esporte da cidade. Esperamos uma grande participação da população e pedimos que todos nos ajudem a cuidar deste lugar que é tradicional e especial”, convida o secretário de Esporte e Lazer, Gleguer Zorzin.

De acordo com a Secretaria de Esporte e Lazer, este é o maior campo público da cidade com grama artificial, sendo possível, até, servir como sede de competições oficiais. O campo foi construído no lugar de uma das quadras de areia da praça de esportes. A grama artificial contribui com a fácil manutenção do espaço. “O esporte deve estar em primeiro lugar e Hortolândia é conhecida por incentivar a prática esportiva. Todo apoio ao esporte também é um apoio à saúde e estar em uma manhã como esta aqui na cidade é muito gratificante”, comentou o deputado federal, Carlos Zarattini.

O PROJETO

O projeto do campo de futebol society também contempla a recuperação das estruturas metálicas dos alambrados, iluminação em LED, que ilumina mais com maior economia e permite a prática esportiva noturna, além de melhorias no entorno, como pintura, troca de peças da academia ao ar livre e zeladoria geral. A Praça de Esportes do Santa Clara fica localizada na rua Pedro Pereira dos Santos, Jardim Santa Clara do Lago.

FUTEBOL SOCIETY

Hortolândia reforça sua rede de equipamentos voltados para o futebol society. Além do Jardim Santa Clara, hoje, a cidade conta com espaços públicos de grama sintética disponíveis nos bairros Remanso Campineiro, Jardim Nova América, Jardim Santa Izabel, Jardim Minda, Jardim Alvorada (Arena Esportiva), Jardim Novo Ângulo (Praça da Cidadania), Jardim Adelaide, Parque Gabriel (Lago da Fé), Jardim Santa Rita de Cássia e Praça da Penha, além do localizado no novo parque socioambiental do Jardim Amanda, que será inaugurado pela Administração Municipal em breve.

