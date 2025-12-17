A Prefeitura de Americana concluiu os trabalhos de limpeza nas faixas centrais do Viaduto Centenário (Ministro Ralph Biasi), na manhã desta quarta-feira (17). O fluxo de trânsito já foi liberado no local. A ação foi por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

A partir das 12h, o serviço continua nas duas alças do viaduto, começando pela alça no sentido da Avenida São Jerônimo, próxima ao Welcome Center, e, em seguida, na alça no sentido do cruzamento da Avenida Bandeirantes com a Rua Carioba. Durante a realização dos trabalhos, os pontos permanecerão interditados pela Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv).

As intervenções no Viaduto Centenário incluem a lavagem com hidrojato

limpeza e desobstrução das caixas pluviais – para evitar o acúmulo de água e resíduos –, poda de galhos que estavam causando transtornos aos motoristas e reparos asfálticos.

