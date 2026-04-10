Victor & Kauan e Paula Mello vencem concurso Seletiva Sertaneja em Hortolândia

Concurso promovido pela Prefeitura, na quarta-feira (1º), selecionou artistas que farão abertura dos shows de Edson & Hudson, no dia 10/05, e de Os Menotti, no dia 17/05, na Festa do Peão deste ano

Victor & Kauan e Paula Mello são os vencedores do concurso musical Seletiva Sertaneja, promovido pela Prefeitura. Os artistas foram selecionados na etapa Final, realizada na quarta-feira (01/04). A dupla e a cantora contaram com a torcida de fãs, familiares e amigos dentre as cerca de 100 pessoas que ocuparam o Teatro Elizabeth Keller de Matos para acompanhar a final. Os vencedores irão fazer os shows de abertura no palco principal da Festa do Peão de Hortolândia deste ano.

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Victor & Kauan farão a abertura do show de Edson & Hudson, no dia 10/05. Já Paula Mello irá abrir o show de Os Menotti, no dia 17/05.

No total, a seletiva escolheu 16 artistas. Os demais 14 classificados se apresentarão no Palco da Cultura, organizado pela Secretaria de Cultura, também na Festa do Peão. Os shows serão nos dias 08, 09, 10, 15, 16 e 17/05. A programação do palco ainda será definida pela Secretaria de Cultura.

FESTA DO PEÃO

Este ano, a Festa do Peão de Hortolândia irá acontecer de 8 a 17 de maio, no recinto da avenida da Emancipação, s/nº, em frente à empresa farmacêutica EMS. O evento tem o apoio da Prefeitura.

A programação terá os shows dos seguintes artistas:

– Dia 08/05: Hugo & Guilherme

– Dia 09/05: Thiaguinho- Dia 10/05: Edson & Hudson, com abertura de Victor & Kauan

– Dia 15/05: Diego & Victor Hugo

– Dia 16/05: Zé Neto & Cristiano

– Dia 17/05: Os Menotti, com abertura de Paula Mello.