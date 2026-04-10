A Ticketmaster registrou mais de 1,9 milhão de pessoas no processo de compra de ingressos para os três shows do BTS no Brasil ao longo dos três dias de venda, evidenciando a dimensão do engajamento do público no país. Com uma média de quase dois ingressos por pessoa, a demanda supera 3,7 milhões de ingressos – o equivalente a mais de 48 estádios do MorumBIS lotados.

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Os dados consolidados da operação reforçam o perfil do público: 81% dos compradores são do gênero feminino, com predominância na faixa etária entre 18 e 35 anos, indicando um público jovem e altamente engajado.

Ao analisar a localidade das compras, foram registrados pedidos em todos os estados brasileiros, evidenciando o interesse nacional pelos shows. Como esperado, o maior volume concentrou-se em São Paulo, estado onde as apresentações acontecem, com 36%. Em seguida aparecem Rio de Janeiro (11%), Minas Gerais (7,9%), Paraná (5,6%) e Santa Catarina (3,8%). A distribuição entre as cidades também surpreendeu, com destaque para Fortaleza e Manaus, que figuram entre as 10 com maior volume de compras, com 2,36% e 1,6%, respectivamente.

O interesse internacional também foi relevante. Embora os brasileiros representem mais de 97% das compras, a Ticketmaster registrou acessos de fãs em todos os continentes ao longo da operação. Entre os cinco países com maior volume de compras estão Estados Unidos, Paraguai, Bolívia, México e Reino Unido, reforçando o alcance global da turnê e o engajamento dos fãs.

Os dados de acesso também revelam o comportamento digital do público, sendo o desktop o principal dispositivo utilizado, com 67%, seguido por dispositivos Android (16,5%) e iOS (13,3%). A análise dos dispositivos indica ainda forte presença de consumidores de classe média.

“Os números reforçam o tamanho do interesse do público e o nível de engajamento dos fãs do BTS. Tivemos recordes de acesso e uma demanda distribuída em todo o país. Para atender a esse volume, adotamos um modelo que permitiu maior organização do fluxo de público e mais previsibilidade na operação, reduzindo filas e aglomerações, contribuindo para um processo de compra mais seguro e inclusivo”, afirma Donovan Ferreti, Diretor Geral da Ticketmaster no Brasil.

Ainda segundo o executivo, o acesso a dados em tempo real e a visibilidade prévia do público também foram diferenciais importantes para o planejamento. “Pela primeira vez, conseguimos acompanhar o comportamento do consumidor ao longo de toda a jornada, o que contribui para decisões mais eficientes e uma melhor experiência para o fã”, complementa.

A taxa de conversão na retirada de ingressos na bilheteria reforça o sucesso da operação, com apenas 4% dos fãs não comparecendo para concluir a compra em cada um dos dias.

Serviço – BTS World Tour “ARIRANG” no Brasil

Os shows do BTS no Brasil acontecem nos dias 28, 30 e 31 de outubro de 2026, no Estádio do MorumBIS, em São Paulo (Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 – Morumbi). Os portões abrem às 16h e o início das apresentações está previsto para 20h. A classificação etária é de 16 anos, sendo que menores de 5 a 15 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais.