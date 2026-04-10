Cerca de 40 mulheres que trabalham como funcionárias na empresa terceirizada Vida Serv entraram em contato com o NM para reclamar que estão há praticamente quatro meses sem receber salários e a indenização após o encerramento de contrato.
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A empresa enviou mensagem às funcionárias informando o final do contrato mas não se posicionaram com relação ao pagamento dos atrasados e da rescisão contratual.
Escolas onde funcionárias trabalham
Elysabeth Steagall
Benedita Aranha
Sinésia martini
Juvelina de oliveira Rodrigues
Maria José de M Gobbo
Niomar ao Mattos Gobbo
Olympia Barth de oliveira
Antônio de arruda ribeiro
Heitor Penteado
Mães de Santa Bárbara já reclamaram
No final de março, algumas mães de estudantes de escolas do Estado de Santa Bárbara d’Oeste relataram que a situação já vinha ruim nas escolas da cidade. Elas entraram em contato com a reportagem para relatar problemas estruturais e de limpeza em algumas escolas do Estado na cidade.
O caso mais grave seria na escola Eduardo Silva, que fica no bairro Cidade Nova.
Na ocasião, a informação que foi repassada para os pais que foram questionar a escola, ainda de forma não oficial, é que uma empresa terceirizada que recebe recursos do governo para ‘cuidar’ das escolas não estaria cumprindo o contrato. Ainda foi falado que o governo estaria pagando estas empresas.
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