Cerca de 40 mulheres que trabalham como funcionárias na empresa terceirizada Vida Serv entraram em contato com o NM para reclamar que estão há praticamente quatro meses sem receber salários e a indenização após o encerramento de contrato.

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A empresa enviou mensagem às funcionárias informando o final do contrato mas não se posicionaram com relação ao pagamento dos atrasados e da rescisão contratual.

Escolas onde funcionárias trabalham

Elysabeth Steagall

Benedita Aranha

Sinésia martini

Juvelina de oliveira Rodrigues

Maria José de M Gobbo

Niomar ao Mattos Gobbo

Olympia Barth de oliveira

Antônio de arruda ribeiro

Heitor Penteado

Mães de Santa Bárbara já reclamaram

No final de março, algumas mães de estudantes de escolas do Estado de Santa Bárbara d’Oeste relataram que a situação já vinha ruim nas escolas da cidade. Elas entraram em contato com a reportagem para relatar problemas estruturais e de limpeza em algumas escolas do Estado na cidade.

O caso mais grave seria na escola Eduardo Silva, que fica no bairro Cidade Nova.

Na ocasião, a informação que foi repassada para os pais que foram questionar a escola, ainda de forma não oficial, é que uma empresa terceirizada que recebe recursos do governo para ‘cuidar’ das escolas não estaria cumprindo o contrato. Ainda foi falado que o governo estaria pagando estas empresas.